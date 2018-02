Enrique Márquez sobre diálogo: Hubo avances pero no se acordaron temas cruciales

El dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), diputado Enrique Márquez, afirmó que en el proceso de diálogo en República Dominicana hubo avances en algunos aspectos, pero que temas cruciales no han sido acordados.

“El Gobierno se ha empeñado en violentar las condiciones para una negociación clara, hay un intento de manipular la realidad y pretende decir que ya todo está listo cuando no es verdad, si estuviera listo los primeros en decirlos seríamos nosotros que estamos buscando un acuerdo para tener unas elecciones limpias, para recuperar la institucionalidad del país, para atender la emergencia humanitaria y para liberar a los presos políticos; ese tema no está culminado y así lo dijimos ayer”, dijo Márquez durante una entrevista en Unión Radio.

Márquez explicó que ahora tendrán en Caracas una agenda de conversaciones con los líderes políticos y sectores importantes del país para poder analizar esta situación de la negociación y tomar decisiones en los próximos días.

“No estamos en esa mesa para hacer un acuerdo parcial, sino para recuperar la institucionalidad del país, no estamos allí para hacer un mal acuerdo sino para conseguir la posibilidad de que Venezuela se recupere a través de unos planteamientos claros que el gobierno y la oposición puedan acordar”, apuntó.

El parlamentario agregó que en República Dominicana se acordó no exteriorizar los puntos de acuerdo de ese encuentro para no generar retrocesos, sin embargo expresó que están apurados para conseguirlo porque de lo contrario Venezuela entraría en muchas más dificultades de las que tenemos hasta ahora. “El diálogo no goza de buena salud pero tampoco se está muriendo”, acotó.