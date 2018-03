ESPECIAL Henri Falcón, el cuestionado militar de verbo bipolar y ambicioso (+Fotos)

Aunque retirado, su sombra militar va al compás de sus acciones; le será imposible deslastrarse de un verde oliva con el que se pretende –de nuevo– salpicar el Palacio de Miraflores. Ha sido un as en los escenarios más retorcidos de la política partidista y al presente, intenta colgar en Caracas un uniforme ausente en medio de una constante tempestad social y económica que devasta a Venezuela. Ansía ser la solución al caos y así, se ha vendido ante los ciudadanos, muchos de los cuales cuestionan sus actitudes y otros alagan su trayectoria.

Con un liderazgo formado, mesiánico y eficiente, Henri José Falcón Fuentes sabe qué tiempos del camino debe aprovechar, e incluso, hacer pausas. Siempre hace un esfuerzo por mostrar su personalidad en función del entorno: en privado es duro con su verbo, y a la luz, imponente, dialogante, pacífico.

Dos caras, dos acciones, dos actitudes, vistas desde el sentir de los venezolanos que analizan su conducta en público y desde allegados que en su momento de gestión regional trataban de resistir a un líder donde solo él decía tener la razón.

Es astuto por excelencia y de vez en cuando altivo; inteligente, decisivo y metódico

Siempre cuestionado

Ha sido acusado por la opinión pública de ser desleal. Primero “traicionó a Chávez, al PSUV, a Henrique Capriles, a la MUD, y a Venezuela”, circuló en los medios de comunicación digitales a través de una fotomancheta que refleja los cincos contextos por los que ha transcurrido su vida política desde hace 29 años (1989) cuando conoció al expresidente Hugo Chávez en el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (Ipsfa), donde laboraba en la consultoría jurídica. Allí le sirvió de intermediario al “comandante eterno” en la adquisición de un crédito hipotecario. Ese fue el momento del feeling, del cara a cara, del contacto con quien sería su mentor, alguien quien le sirvió de puente para su proyección. Desde ese entonces, su vida cambiaría, colgaría su uniforme –más no su esencia– para someterse al escrutinio con el apadrinamiento de quien fue visto en su momento como el “mesías” socialista.

Revolucionario nato, con evolución de ideología socialista a progresista; estuvo en la izquierda, en la derecha y en un tiempo, fue “ni-ni”. Se desvinculó de su partido de origen donde fue fuertemente objetado y coqueteó –aún lo hace– con los siempre factores opositores que defienden la democracia.

Hace 23 años (1994) se unió al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, hasta fundar el Movimiento Quinta República. En Lara fue su coordinador para el periódico 1999-2002.

Primero fue del MVR (hasta el 2007), luego continúo en el PSUV (2010), desertó al PPT (2012), y se quedó con su partido Avanzada Progresista, donde es su fundador en la actualidad.

Del fallecido Hugo Chávez heredó su verborrea y un poco de carisma, elementos claves de su discurso

Con una personalidad voluble

Cuando se inició en la política su discurso ha sido trastocado por un lenguaje mediador y confuso. Muchos le creen, otros no tanto.

Según registros del Centro Interno de Documentación de EL IMPULSO, desde que comenzó a hacer política, ha hablado de periodo de transición, de concertación, de eficacia y eficiencia, de negociación y sinceración, de conciliación y diálogo, categorías que le ha acompañado en su verbo inconstante… Hoy está con unos y mañana con aquellos que buscan un cambio para el país.

Inestable en su discurso

Henri Falcón se adapta a cualquier circunstancia, la que le convenga, la que pueda sacarle algún interés. Desde que estuvo en el MVR/PSUV criticó a quienes hoy son sus aliados opositores. Aunque en política todo es posible, ha sido poco coherente con su filosofía y palabra: hoy habla de revolución y mañana es capaz de promocionar el progresismo. Los tiempos cambian, pero la condición del ser debe permanecer intacta.

En el fondo, intenta purificar su sangre socialista, esa que lo llevó a estar entre el amor y odio de la política.

Es voluble… Henri Falcón es un ‘camaleón’ de los procesos. El 26 de junio de 2003, aseguró a EL IMPULSO no estar interesado en ser gobernador, proposición que desechó por un momento, pero el destino le cambió la jugada.

“Pienso seguir como candidato a alcalde y eso es enfático. En eso quiero ser bastante rígido, por cuanto nosotros tenemos ya un candidato a la gobernación, como lo es Luis Reyes Reyes”. Su verbo, santa palabra, palabra que le traicionó.

Desde siempre, ha tenido el mejor concepto de la revolución y el legado que ha dejado a la nación suramericana. El 19 de agosto de 2003 (Cuerpo B, página 6), en pleno proceso de era socialista, dijo que Hugo Chávez “es un hombre convencido de lo que piensa y de lo que siente”.

Ese día, se refirió a la oposición con expresiones que distan mucho de su actual relación con los líderes adversos a Nicolás Maduro.

“Uno de los regalos más grandes, en lo político que ha tenido el Gobierno nacional, es una oposición incapaz, inepta y pobre, que no tiene dirección, no tiene programa ni proyecto. Y lo más triste, no tiene liderazgo. Venezuela tiene un solo líder nacional, que es Hugo Chávez. Dios nos libre de volver a las posturas fascistas y antidemocráticas de quienes califican al proceso de autoritario”, dijo.

Pero hoy, 15 años después, él es oposición: ¿incapaz, inepto y pobre, sin dirección, sin programa ni proyecto, ni liderazgo, con postura fascista y antidemocrática?

Esta reflexión de la cuarta república se repite en la quinta, solo en socialismo: centenares de medios de comunicación impresos y audiovisuales han sido censurados y cerrados; tan solo en 2017 según la ong Espacio Público, 854 comunicadores fueron víctimas de las acciones del Estado; represión brutal contra millones de ciudadanos durante las protestas antigubernamentales del año pasado (fueron asesinadas 134 personas); y más de 480 presos políticos según el Foro Penal Venezolano, adicional a las torturas denunciadas en los centros de reclusión y las respectivas persecuciones.

Su cambiante discurso lo ha llevado a reflexionar sobre temas que, hoy, posiblemente se arrepiente. El 10 de abril de 2008, en entrevista a EL IMPULSO, expresó Henri Falcón: “Jamás seré candidato de la oposición (…). Lo digo de manera categórica: jamás seré candidato de los partidos opositores en Lara. Que no le quede duda a nadie de nuestro respaldo al presidente Chávez y a la revolución”. Respaldo que incumplió, por diferencias entre líderes oficialistas.

Detesta la violencia y defiende los procesos electorales como vía pacífica a la crisis

Cronología de presuntas irregularidades

*8-10-2001: Mientras era presidente la Asociación de Alcaldes de Venezuela, Henri Falcón, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, lo citó (pero no asistió), para ser interpelado por supuesta desviación de partida presupuestaria en 1999.

*3-7-2002: El presidente de la Asociación Civil la Ciudad Posible, ingeniero Sergio Borgel, denunció que el alcalde en ese entonces, seleccionó a dedo a la empresa Hewlett Pachard (contratación de septiembre de 2001) a fin de que automatizara el sistema de la Alcaldía de Iribarren, por un monto de 2.459.755 millones de dólares en tres contratos diferentes. Aparentemente, violó los procesos de licitación.

*22-8-2002: En sus primeros años de gestión municipal, según el mismo Borgel, “se registran 150 farmacias cerradas, más de 100 abastos y supermercados quebrados, 108 comerciantes de Mercabar bajaron sus santearías, más de 1800 inmuebles están desocupados, el sector económico apenas cubre sus gastos operativos, el desempleo ronda el 30 %, la economía informal sobrepasa el 60 % de la población económicamente activa, las zonas industriales están destruidas y sin servicios públicos primarios para mantener sus línea de producción”. Igualmente, concejales de la Cámara Municipal, tras evaluar los trabajos de Henri Falcón (13.4 puntos sobre 20), consideraron que habría hecho inversiones innecesarias.

*13-08-2003: Oli Mendoza, concejal del MAS, rechazó la inversión de 2.480 millones bolívares en la Fundación del Niño, cuando el Consejo Municipal del Derecho del Niño requería 50 millones de bolívares para funcionar.

*9-5-2004: Denunciaron que Henri Falcón se llevó en su viaje a Europa por 16 días para estar en Italia en la Convención de Alcaldes Latinoamericanos, más de 10 mil dólares. Se fueron con él Omar Jiménez (concejal), representantes de la parroquia Unión, Alcibíades Vázquez (presidente del IMVI), Héctor Azaúl Planchart (presidente del CLEL), la primera dama Marielba de Falcón y una niñera, entre otras personas.

*7-7-2008: El abogado Guillermo Palacios, en ese entonces secretario general de la Organización Fuerza en Movimiento, aseguró que Henri Falcón desconoció la Ley Orgánica del Poder Público Municipal para otorgar más de la mitad de los terrenos del Complejo Ferial a particulares. Fueron 133 mil metros cuadrados de terreno en el este de Barquisimeto.

*3-12-2013: Diputados oficialista aprobaron un informe elaborado por la Comisión Permanente de Contraloría sobre irregularidades como mal manejo de recursos por parte de Fundasalud. No cancelación de impuestos al Seniat y al municipio Iribarren por el Lara Top Festival. Abandono de la sede de Niños Cantores TV. Irregularidades en ventas de un terreno en Las Tinajitas.