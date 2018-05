El 2017 ha sido uno de los peores años en Venezuela. La crisis político, social y económica que atraviesa el país -y que hoy se mantiene-, llevó a millones de personas a protestar, una acción que fue vista por las fuerzas represoras del Estado venezolano como una amenaza a la estabilidad y a la paz, elementos que han sido trastocados cuando nos dejan sin opciones para comprar los productos que queremos, las medicinas que necesitamos, y otras libertades que han sido violadas. Hoy, nuestros articulistas realizan una análisis desde su perspectiva, sobre qué significaron las protestas en 2017.

La patria grande posee reservas sin cuantificar; el oprobio no imagina el inmenso valor del capital humano venezolano… masificado en su talento.

En más de 120 días que duraron las manifestaciones se tuvo un final dramático que ha cuantificado el asesinato de 158 personas, de las cuales el 65% (103) eran menores de 30 años y apresaron a más de 3.000; todavía hay alrededor de 396 presos políticos, según cálculos de la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y no se ha podido determinar el número de heridos; muchos de ellos quedaron con discapacidad permanente; se ha cuantificado que se produjeron 9.787 protestas multitudinarias; durante los lapsos que se realizaban es conocido que se allanaron clínicas buscando manifestantes heridos para llevarlos presos; hogares, recintos estudiantiles, etc.; pudiendo calificarse estas acciones como agresión militar con utilización de fuerza armada desproporcionada contra poblaciones civiles indefensas; acompañadas de hordas armadas que se podrían calificar de paramilitares. Y se asegura que las protestas socio-económicas tienen carácter crónico y permanente.

Las protestas del año 2.017, que comenzaron 1° de abril y duraron hasta 31 de julio, han sido calificadas como: “La ola de manifestaciones más prolongada y cruenta, por la brutal represión a la que fue sometida, y no alcanzó su propósito germinal”. Considero que logró despertar la conciencia internacional.

4.- Las manifestaciones, mostraron el verdadero rostro dictatorial del gobierno y lo peligroso de la militarización del país. Chávez se saltó todas las talanqueras legales, incluso la Constitución del 99, cuyo Art. 330 permite el derecho al sufragio a los militares, pero no permitía “optar a cargos de elección popular ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político”. Convirtió a las FANB en un ente militante de un partido político, el PSUV, transformándolas en su cúpula militar. Los incluyó en su gabinete ministerial, los puso a votar y los hizo elegibles y ganadores en gobernaciones y alcaldías. De estar al servicio de la Nación pasaron a ser sujetos activos de la política, eliminándoles la posibilidad de desobedecer, por considerarlo una traición a la Patria.

3.- El rompimiento del hilo constitucional —reconocido incluso por la ex Fiscal Nacional— necesitaba y necesita de una clase política empática, bien formada e informada, que lea los acontecimientos a la luz de los diversos contextos nacionales e internacionales y “oiga” la voz de los diversos sectores sociales, lo cual le ayudaría a entender que son tiempos de no imponer visiones personales sino de interpretar las necesidades del país y su gente.

2.- Aunque se demostró la “partidización” de la protesta: para el PSUV es su derecho atacar físicamente a quien llama, “terrorista” y “apátrida”, los objetivos no fueron logrados por carecer de un liderazgo opositor unido, con estrategias bien definidas y capacidad política para visualizar y manejar los resultados de las acciones de una calle embanderada con manifestantes de diversas edades, procedentes en su mayoría de la clase media y la incorporación mayoritaria de mujeres y jóvenes impulsivos, quienes habían sentido poco interés por la política.

1.- Se demostró que a excepción de la dictadura que nos gobierna, los venezolanos seguimos siendo democráticos. Ante el secuestro de las instituciones, que en el caso del TSJ dejó sin poderes a la AN, otorgándose nuevos poderes a sí mismo y al Presidente, comenzaron las protestas en todo el país. Se apeló al derecho constitucional de protestar cuando los derechos democráticos son conculcados; se exigió el restablecimiento de los poderes a la legítima AN; liberación de los presos políticos, apertura del canal humanitario y cronograma electoral.

Vamos hacia el próximo detonante: unas elecciones donde no se elige y se corre el riesgo de votar por quien no se sabe

Alrededor de estas fechas, hace un año, una como corriente eléctrica de protestas recorrió las ciudades del país. Varios meses continuos de manifestaciones en las calles a las que la prolongación en el tiempo y la cruda represión con la que desde el poder se les respondió, fue primero reduciendo a núcleos de activistas endurecidos y luego mermando hasta silenciarse, sumergidas en la frustración, la amargura y el reflujo de las masas, porque ninguna de estas situaciones de tensión es infinita ni puede serlo. Pero como no han desaparecido las causas de la inconformidad, nadie puede contar con que más nunca se harán sentir sus expresiones.

Eso no significa que se agotara el descontento ni los reclamos populares. Datos recientes nos muestran que el número de movilizaciones se ha multiplicado, aunque no sean masivas ni con motivación fundamentalmente política, aunque tengan implicaciones de esa índole que se haría muy mal en ignorar. Agua, seguridad, aseo urbano, servicio eléctrico siguen movilizando personas y lo harán cada vez más. Conmueve un fenómeno nuevo en nuestro país, el de las protestas de enfermos que reclaman acceso a los tratamientos. Su dimensión es estremecedora cuando se trata de madres, padres y familiares de niños. Y también las hay, con frecuencia e intensidad que tienden a acentuarse, las relacionadas con la alimentación, causadas por la escasez y los precios.

Las protestas de 2017, relacionadas con la frustración por que se cerrara arbitrariamente la puerta constitucional del referéndum revocatorio, fueron dominadas a la fuerza por el gobierno, es verdad, pero lo dejaron desnudo ante el país y el mundo, y en una severa crisis de legitimidad que no ha podido superar.

Cierto que logró desprestigiar el poder del voto, uno de los mayores daños infligidos a Venezuela por este régimen que tanto mal le ha hecho. Pero también lo es que precisamente por eso el simulacro electoral que ha montado le servirá de muy poco, si es que le sirve de algo. Y que lo ha colocado, haciendo comparaciones históricas que siempre son difíciles y arriesgadas, no en la posición de la dictadura que se salió con la suya con el fraude de 1952, sino en la encrucijada de la que ya carecía de arrestos para imponerse cuando trató de burlar la Constitución en 1957.

La que no debe demorar más en asimilar las duras lecciones de 2017, en aciertos y errores, es la oposición democrática. Y, claro, la ciudadanía que siempre es el principal protagonista.