Especial: Un gobierno empañado por narcotráfico y corrupción ¿Qué viene ahora? (II Parte)

Desde que el presidente Nicolás Maduro asumiera el poder en el año 2013, serias acusaciones se han formulado a nivel internacional en contra de funcionarios venezolanos por narcotráfico o blanqueo de capitales. A esto se le suman las derrotas diplomáticas recibidas en organismos internacionales que hasta hace unos años permanecían tímidos ante el tema venezolano.

Voceros del oficialismo han defendido a ultranza a sus compañeros sin importar abrir una investigación para comprobar la veracidad de las denuncias. En los dos últimos años estas situaciones se han intensificado dando duros golpes al gobierno del heredero de Hugo Chávez.

El Capitán involucrado con el Cartel de Sinaloa

El primero de estos golpes recibidos a nivel internacional desde la llegada de Maduro a la silla presidencial fue la inclusión del Capitán retirado de la Guardia Nacional, Vasily Kotosky Villarroel, en la lista Clinton en el año 2013 como un “capo de la droga”, aunque fue acusado desde el 2011. El funcionario fue acusado en ese momento de organizar transporte para cocaína, proteger cargamentos, movilizar dinero en dólares, utilizar puertos, aeropuertos y hasta vehículos oficiales del gobierno de Venezuela para sus operaciones, según dijo entonces la Office of Foreign Assets Control (OFAC). El Ejecutivo nacional lo acusó de legitimación de capitales del Cartel de Sinaloa. Está preso desde 2015.

“El Pollo” Carvajal detenido en Aruba

Otro de los casos sonados fue el del General Hugo Carvajal quien fue detenido en Aruba en julio del año 2014 por las autoridades de la isla a solicitud del gobierno de los Estados Unidos por estar inmerso presuntamente en narcotráfico y colaboración directa con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“El Pollo” Carvajal como es conocido por su gente de confianza se encontraba en la Isla esperando la autorización del gobierno holandés a la solicitud de ser el cónsul de Venezuela en Aruba. Sin embargo al momento de su detención llevaba consigo un pasaporte diplomático pese a no haber recibido el visto bueno del reino holandés.

Carvajal fue jefe de la Dirección de Inteligencia Militar entre 2004 y 2009

A pesar de haber estado detenido por el gobierno de la isla “El Pollo” Carvajal fue liberado después de las diligencias, reclamos y presiones del gobierno de Maduro, politizando el caso y colocando a la Isla de Aruba entre la espada y la pared.

Funcionarios e instituciones del gobierno ligadas al blanqueo de capitales en España y Dominicana

En marzo de 2015 otro caso que involucra a funcionarios venezolanos en negocios negros fue ventilado ante la opinión pública, esta vez no tiene nada que ver con narcotráfico. LA situación se presenta ante la intervención de tres entidades financieras internacionales en las que se detectó la existencia de fondos de funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, instituciones del Estado venezolano y empresarios relacionados con altos jerarcas del chavismo.

El HSBC Bank de Suiza, banco Peravia de República Dominicana y la Banca Privada de Andorra, fueron el epicentro de escándalos financieros internacionales en los que figuraron venezolanos, presuntamente involucrados en el blanqueo de dinero.

Carlos Tablante, ex diputado y experto en crimen organizado, publicó en su portal Cuentas Claras contra la Delincuencia Organizada, algunos detalles y antecedentes sobre la investigación que viene desarrollando el gobierno de Estados Unidos: “Desde hace tiempo circulaban informaciones sobre las manipulaciones financieras en la principal industria venezolana. Se trata de un esquema de corrupción con bonos públicos, en el cual estarían relacionados Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de Pdvsa, quien manejaba el área de seguros y reaseguros, Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa y su cuñado Baldó Sansó”.

Alejandro Rebolledo, experto en legitimación de capitales coincide en que no se trata de un hallazgo repentino. “Es un tema que se viene investigando desde hace mucho tiempo. Movimientos, cuentas y transacciones. Los americanos dejan correr tiempo para que la gente vaya cayendo. Ven las transacciones y cómo operan, con qué bancos y qué broker reciben comisiones. Luego dan el zarpazo. Cuando ya tienen elementos que convierten la investigación en un caso es que congelan las cuentas”, explicó al portal web RunRun.es

Los Narcosobrinos

Otros de los casos más delicados en donde se han visto involucrados allegados al alto gobierno es el de los “Narcosobrinos”, como fue bautizado desde el primer momento. Se trata de la detención de Efraín Eduardo Campos Flores y Franqui Francisco Flores De Freitas sobrinos de la primera dama Cilia Flores por vinculados presuntamente intentar introducir 800 kg de cocaína a los Estados Unidos en noviembre de 2015.

Algunas versiones de personas involucradas a la investigación coinciden con que al momento de la detención ambos personajes llevaban consigo pasaportes diplomáticos, credencial que son única y exclusivamente concedidos por la Cancilleria venezolana a funcionarios con cargos de alto rango de los poderes públicos o instituciones civiles. La consesion del documento también es contemplada a hijos menores y solteros de los presidentes de la república, sin embargo ese privilegio no se extiende a sobrinos, ahijados, hijos de crianza o nada por el estilo.

Los “Narcosobrinos” fueron arrestados en Haití cuando trataban de negociar un acuerdo para traficar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos, señalaron dos personas que fueron informadas por agencias judiciales estadounidenses. Michael Vigil, ex director de operaciones internacionales de la DEA, señaló que las autoridades estadounidenses le informaron sobre la operación encubierta que derivó en el arresto de Efraín Campos y Francisco Flores. Vigil dijo que ambos viajaron a Puerto Príncipe, Haití, en un vuelo privado.

En julio del año pasado lo sobrinos Flores admitieron su culpabilidad ante la agencia antidrogas estadounidense, según documentos oficiales.

Los documentos recién liberados por la Corte muestran como los primos trabajaron con otras personas para tratar de enviar cientos de kilos de cocaína desde Venezuela a Honduras y de ahí poder introducir la droga a Estados Unidos.

La cocaína presuntamente fue comprada a narcotraficantes mexicanos, que de hecho fueron las fuentes que actuaron bajo instrucciones de la DEA.

Hasta los momentos el caso no ha sido finalizado y los Flores no han sido condenados. Según la periodista venezolana Maibort Petit, la sentencia por narcotráfico de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro, prevista para el 7 de marzo de 2017, fue retrasada hasta nuevo aviso.

El juez Crotty habría decidido otorgarle a la defensa de los dos convictos, dos semanas para que preparen las respuestas de las mociones del gobierno estadounidense sobre el caso.

Organismos internacionales dan la espalda a Maduro

La mirada esquiva de los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y Mercosur tenia fecha de caducidad. Desde la llegada del secretario general Luis Almagro comenzó el aislamiento del gobierno de Nicolás Maduro a nivel internacional. Las amenazas de activación de la Carta Democratica en contra del gobierno de Venezuela es una de las piedras en el zapato de Nicolas Maduro.

Aunado a ello la nueva posición del Mercado Común del Sur, empieza a estorbar en el camino de gobierno bolivariano. En diciembre de 2016, los cuatro países fundadores del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- enviaron una “comunicación” a Venezuela para indicarle que sus derechos en el bloque “están suspendidos”.

Los cancilleres “elaboraron informes en los que señalan que Venezuela no cumplió con lo acordado” y en consecuencia “le enviaron una comunicación notificándole que sus derechos están suspendidos”.

Milos Alcalay: Gobierno venezolano se está aislando del ámbito internacional

El ex embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Milos Alcalay, dio sus impresiones en torno a los casos de corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico en los que se han venido denunciando a varios representantes del alto gobierno venezolano en el exterior.

“Después de 18 años la realidad venezolana en la radicalización de un proceso que se destaca por un sistema dictatorial, represivo, militarizado, corrupto y en todo lo que se ha venido caracterizando, ya es conocida a nivel internacional. No hay foro internacional en donde esta situación tan dramática que está viviendo Venezuela, no sea conocida”.

Alcalay destacó la manera en que esa oferta que ofrecía el gobierno venezolano a la llegada de Hugo Chávez se ha venido desvaneciendo. “Todo lo que se vendía que era una esperanza a nivel mundial, de vender la idea de que se trataba de un grupo de nuevos políticos que lo que quería era exportar un Socialismo de XXI, basado en la democracia participativa, se convirtió en el caso de los países que copiaron el modelo cubano-venezolano, fue un fracaso. Las situaciones que vivieron en la Honduras de Zelaya, en el Paraguay de Lugo, en la Argentina de Kitchner y en el Brasil de Lula y Dilma en la búsqueda de nuevas opciones del presidente Kushinski en Perú, hay como un retorno de la democratización en América Latina, y un fin de los modelos autoritarios en algunos casos y dictatoriales en otros casos”.

El Gobierno ha convertido a Venezuela en una isla

El especialista en asuntos internacionales mencionó en una entrevista telefónica que la situación de aislamiento que vive Venezuela cada vez es mas grave. Mencionó casos como la deuda que el gobierno tiene con varias aerolíneas internacionales que ha motivado la partida de muchas de ellas, colocando al venezolano a merced de salir del país por los caminos verdes. “En el caso de Venezuela es que es el país que ha venido recibiendo los embates internacionales. El hecho de una posición cada vez más alejada del cumplimento de la normativa internacional es la que ha hecho que Venezuela cada vez se va aislando mas y mas. Antes era algunos parlamentarios europeos que se expresaban, pero había muestra de solidaridad automática en algunas regiones. Por ejemplo la OEA mantenía solidaridad automática con Chávez primero e inicialmente con Maduro. Eso ha cambiado, hoy en día tenemos un secretario general que ha venido denunciando y caracterizando la violación de la Carta Democrática Interamericana. Tenemos hoy un Mercosur que no solo exige el cumplimiento de los acuerdos fallidos en materia de integración ya que Venezuela no cree y no cumple con los requisitos de abrir sus fronteras al mercado. Más bien les cierra las fronteras a los hombres. Cierra la frontera con Brasil, cierra las fronteras con Colombia, no cumple con el pago a las aerolíneas de manera que se va aislando, convirtiendo a Venezuela en una isla como si fuera Cuba, porque no hay vuelos, las fronteras están cerradas, no hay comunicación con lo que era el eje central de integración física fronteriza para proyectar”.

Sin embargo destaca como se han cambiado las cosas en el ámbito internacional. Alcalay indicó que los gobiernos de otros países son menos complacientes con el tema Venezuela. “Las posiciones ya no solo de parlamentarios, si no de gobiernos. El tema cuando hablan los jefes de estados de América Latina, el recién elegido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump habla con su par argentino Mauricio Macri, del tema del sistema venezolano y la violación de derechos humanos y la prisión de Leopoldo López y Antonio Ledezma está en la agenda de esa conversación, al igual que en la agenda de la conversación con el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Cuando los jefes de estado de diferentes países del mundo reciben a Mitzy Capriles de Ledezma y a Lilian Tintori muestran sus afectos de solidaridad con Venezuela”.

Fue una torpeza colocar a El Aissami en la Vicepresidencia

Milos Alcalay dijo que la decisión del gobierno de nombrar al ex gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami como el nuevo vicepresidente de la nación a pesar de las investigaciones a la que es sometido por el departamento del Tesoro norteamericano. “La torpeza que tuvo el presidente Maduro de nombrar como vicepresidente y como su sucesor en la presidencia al señor Tareck El Aissami, no es normal. Eso no es algo que inventó Trump, esos son informes que se vienen señalando desde hace muchos años. Son denuncias que han hecho narcotraficantes, como Walid Makled, son denuncias que han hecho ex magistrados como el Eladio Aponte Aponte o ex ministros que han estado denunciado ante los organismos de seguridad de los Estados Unidos como los vínculos no solamente con el narcotráfico si no también los vínculos de El Aissami con los grupos terroristas fundamentalistas del medio oriente. El solo hecho de nombrarlo, es meramente un acto de provocación como han sido muchos nombramientos que después de ser imputados, en vez de tener cautela y no nombrar a los generales imputados por narcotráfico o corrupción, más bien los estimulan al ascenderlos. Todo ese contexto lo que ha hecho es, como dice el tango, que Venezuela este cuesta abajo en la rodada.

Hay 3 casos que son los más sonados en los últimos dos años en cuanto a denuncias internacionales en contra de funcionarios o personas vinculados al gobierno. Uno es el caso del Pollo Carvajal cuando fue apresado en Aruba, el otro son los sobrinos de la primera dama Cilia Flores y el ultimo fue la inclusión de Tareck El Aisammi en la lista Clinton. ¿Cuál de los 3 ha sido el golpe más fuerte que ha recibido el gobierno sobre estas denuncias internacionales que venimos hablando?

– En el caso específico del Pollo Carvajal al engañar a la opinan publica, y señalar que era el cónsul de Venezuela en Aruba, hecho completamente falso, porque nunca el gobierno de Holanda aceptó la solicitud para ser el cónsul, es decir, Venezuela invocó la inmunidad diplomática cuando él estaba en un avión privado, con varios pasaportes y no tenía la condición de diplomático. Cabe recordar que en aquel momento el que hizo más escándalo por su liberación, fue el señor Tareck El Aissami. Sumamente raro y extraño siendo el gobernador de Aragua, que haya tenido un papel protagónico tan grande en defender al señor Carvajal. Por supuesto este fue un hecho escandaloso, Carvajal por las presiones y chantaje que hizo el gobierno al rodear a la pequeña Aruba con todas las fuerzas militares, optó por una real política, pero eso si señalando que era prohibido para el señor Carvajal ir a territorio holandés, algo parecido a lo que se le hizo al narcotraficante presidente de Surinam, que también fue condenado en Holanda y no puede ir allá.

Es un hecho grave, es sumamente grave sobre todo en el caso de los sobrinos de la primera dama, el silencio oficial y las implicaciones que en cualquier otro país normal del mundo hubiese sido un escándalo de proporciones increíbles que los sobrinos del presidente, que los sobrinos de la primera dama estuvieran inmersos en narcotráfico.

Pero el más escandaloso de todos sin lugar a dudas es el del vicepresidente de la república. Doy un ejemplo: Cuando hubo un escándalo que pudo haber dañado la imagen del presidente Trump por el hecho que se anuncio que el hecho de que el señor Flynn, el cual tenía un cargo importantísimo, había mantenido conversaciones con la embajada rusa, lo primero que hizo Flynn fue separarse del cargo, renunciar para no dañar a los norteamericanos y a EE.UU. por esa acción.

Aquí no, aquí más bien lo que hacen frente a unas denuncias, que son además denuncias lamentables para nosotros, totalmente documentadas después de años de investigación, lo que hacen es ideologizar el tema, politizar el tema y defender a ultranza exponiendo, no solamente al gobierno venezolano, si no también si no a los venezolanos que pudieran ser visto con muy malos ojos.

Un ejemplo bien concreto de eso es la denuncia de corrupción en donde ciertamente se imputa a El Aissami cuando estuvo en la responsabilidad de los pasaportes, los escándalos de corrupción, en vez de señalar que se indagará la responsabilidad con la venta de pasaportes, lo que hacen es impedirle a la cadena CNN que siga transmitiendo en Venezuela. Es la política del atropello.

Pero más grave es que el numero dos del estado, el que constitucionalmente llegará a ser presidente de la república si hay un referendo revocatorio, este incurso en todas estas denuncias, más bien las Fuerzas Armadas y el gobierno, es solidarizarse. No es solamente el hecho una provocación del gobierno, sino que es inaceptable, inadmisible que todo el gobierno, que las FAN, se pongan en defensa de un señor que ha sido condenado por colegas ministros chavistas, por magistrados chavistas que han tenido que huir al exterior y que el gobierno hace caso mismo a la política de la avestruz, para defenderlo. Sin duda alguna que el mayor escándalo es el del vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela y posible sucesor de maduro, con toda esta carga realmente escandalosa.