Esposa de Iván Simonovis: He decidido no quedarme inmóvil, el 20M votaré contra el régimen

Bony Pertíñez, esposa del preso político Iván Simonovis, manifestó este viernes que si votará en los comicios presidenciales del 20 de mayo.

La esposa de Simonovis expresó que votará en “contra de este régimen, con la esperanza de lograr el cambio que el país reclama”.

“No iba a votar. Pero ante la alarmante falta de propuestas de la dirigencia he decidido no quedarme inmóvil.Muchos conocen mi lucha, la de familia, así que haré lo que puedo hacer como ciudadana.Votaré contra este régimen, con la esperanza de lograr el cambio que el país reclama”, escribió a través de su cuenta en Twitter.

No iba a votar.Pero ante la alarmante falta de propuestas de la dirigencia he decidido no quedarme inmóvil.Muchos conocen mi lucha, la de familia, así que haré lo que puedo hacer como ciudadana.Votaré contra este régimen, con la esperanza de lograr el cambio que el país reclama.

— Bony Pertíñez (@bonypertinezh) 11 de mayo de 2018