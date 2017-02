Fadess denunció irregularidades en elecciones sindicales del Metro de Caracas

El Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), denunció que la comisión electoral del sindicato del Metro de Caracas, ha puesto todos los obstáculos posibles para impedir la participación de la plancha 7, Alianza sindical en el proceso de elecciones a realizarse el próximo 22 de febrero.

En este sentido, Dick Guanique, coordinador del referido frente, criticó que el gobierno aplique este tipo de tácticas indebidas, con el único objetivo de mantenerse en el poder dentro de Sitrameca.

Señaló que la Plancha 7 fue presentada ante la Comisión electoral el pasado 3 de febrero y sus integrantes no recibieron los recaudos correspondientes, rechazando además su participación en los comicios.

“Los integrantes de la Plancha 7 volvieron nuevamente el 9 de febrero a entregar los recaudos, según lo establecido en el reglamento electoral y una vez más les fue negado el derecho a postular. Esto muestra el talante de quienes dirigen el sindicato de C.A. Metro representados por el despedidor (sic) de trabajadores, Edison Alvarado”, criticó.

Aseguró que la directiva del sindicato C. A. Metro, “hace todo lo posible para no medirse” en un proceso eleccionario, impidiendo la participación de cualquier otra plancha que no sea la que represente al sector oficialista.

“El proceso de campaña electoral debió iniciarse el pasado 17 de febrero y hasta ahora no han dicho si la fórmula de los compañeros fue admitida o sobre que basamento le fue negada la participación a la Plancha 7, comentó.

Guanique anunció que de obtener respuesta inmediata por parte de la Comisión electoral, se dirigirán a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia a denunciar cómo en el Sindicato C.A. Metro, “se pretende hacer unas elecciones con una sola plancha conformada por representantes patronales, mientras que 11 trabajadores que pertenecen a la fórmula de la Plancha 7, fueron despedidos de forma arbitraria”.