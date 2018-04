Falcón catalogó de “error terrible” convocar a la abstención

“La abstención es un error terrible, la abstención no tiene destino, no tiene ningún fin, no tiene utilidad, es la hora de hacer lo que tenemos que hacer por Venezuela, votar”, así lo reiteró este domingo,el candidato presidencial Henri Falcón, durante su recorrido por el estado Sucre.

De esta forma el abanderado para los comicios presidenciales del 20 de mayo por los partidos Movimiento al Socialismo (MAS), Avanzada Progresista (AP) y Copei, rechazó una vez más el llamado a la abstención que promueven sectores de la oposición venezolana.

En una caminata por la avenida principal del barrio Brasil de la parroquia Altagracia en Cumaná, capital de la entidad oriental, Falcón indicó que el 20 de mayo será el momento de darlo todo por el país desde los centros de votación.

Falcón refirió que durante esta semana sostuvo un encuentro con el también aspirante a la presidencia, Javier Bertucci, del grupo de electores Esperanza por el Cambio, con quien debatió la importancia de garantizar la máxima participación de electores en los venideros comicios, y anunció que en los próximos días se reunirá con los candidatos Luis Ratti (postulado por iniciativa propia) y Reinaldo Quijada, abanderado de la organización partidad, Unidad Política Popular 89 (UPP 89).

“Cualquier acción que contradiga la participación del pueblo, corresponde a una propuesta engañosa e irracional fuera de todo contexto. Aquí no se trata de una candidatura cualquiera, no se trata de cualquier momento político del país. Todos debemos poner todo nuestro esfuerzo”, manifestó.

Este domingo, en Cumaná, Falcón sostuvo encuentro con pescadores del poblado turístico de El Peñón y realizó un recorrido por el sector Brasil, también se reunió con su militancia en la población de Mariguitar en el municipio Bolívar y finalmente efectuó una concentración en Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre.