Familiares de presos políticos piden activación de la Carta Democrática

Familiares de los presos políticos acudieron este viernes a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Caracas, para expresar su apoyo al secretario general del referido organismo internacional, Luis Almalgro, quien ha solicitado la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.

En este sentido, Oriette Ledezma, hija del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, indicó que consignaron un documento de apoyo porque desde hace mucho tiempo en nuestro país no se vive en democracia y por eso es necesario una sanción contundente al gobierno de Nicolás Maduro.

“Queremos agradecer al secretario general Luis Almagro, por su solidaridad y por la postura tan firme que ha tenido con Venezuela. Opinamos que es necesaria la activación de la Carta Democrática porque en Venezuela, como sabemos, no hay Estado de derecho; la Asamblea Nacional ya dictaminó que se rompió el hilo constitucional, además el ejecutivo no reconoce al Parlamento que fue electo por 14 millones de votos y también hay presos políticos, situación que no sucede en una democracia”, explicó.

Denunció que el gobierno nacional desde hace mucho tiempo pretende ocultar la existencia de presos políticos mediante el uso de subterfugios legales y argucias semánticas.

“La figura que más se utiliza es que en nuestro país no hay presos políticos, pero sí políticos presos, pero que muy pocos de los detenidos son políticos. La mayoría son ciudadanos que nunca han tenido militancia en ningún partido, porque son estudiantes, profesionales, activistas de derechos humanos, amas de casa, militares, policías, periodistas, detenidos por ejercer su derecho a expresar una posición contraria a la gubernamental o simplemente para atemorizar a otros en condiciones similares”, aseguró.

Insistió que ante el panorama actual que vive nuestro país y el carácter “no democrático y despótico del gobierno de Nicolás Maduro”, los familiares de los presos políticos se adhieren a la solicitud realizada por más de 40 organizaciones defensoras de derechos humanos que solicitan la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

Por su parte, Diana López, hermana de Leopoldo López, aseguró que en Venezuela existen más de 107 presos políticos que se encuentran privados de libertad de manera injusta. “Todas estas personas tienen ocupaciones, tienen pasiones, tienen familiares y amigos que hoy exigimos al gobierno venezolano la libertad de cada uno de ellos que son inocentes”, dijo.

Finalmente, Gustavo Sánchez expreso político, informó que en los próximos días el documento será presentado al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges.