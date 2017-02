Fetrasalud: Principal temor de trabajadores de la salud es la jubilación

El principal temor que tienen actualmente los trabajadores de la salud, es que sean pasados a retiro mediante la figura de la jubilación, debido a que pierden el 75% de sus ingresos, porque no se les cancela el bono de alimentación.

Así lo denunció el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, quien aseguró que es una “maldad” jubilar a un personal, ya que sería condenarlo a una vida de hambre y miseria.

“Un trabajador para jubilarse con 80% de su salario debe tener 32 años de servicio. Ya en este instante, está perdiendo el 20% de sus ingresos y a esto se le suma que no recibe el bono de alimentación, lo que suma en estos momentos un 55% del ingreso total, es decir que pierde 75% de lo que gana y con un salario mínimo nadie puede vivir”, sentenció.

Dichas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la instalación del nuevo período de sesiones de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, en donde ejerció un derecho de palabra, para hacer peticiones puntuales que permitan mejorar la calidad de vida de todo el personal que labora en el sistema sanitario del país, y sobre todo del personal jubilado.

“Exigimos al ejecutivo nacional que pague el bono de alimentación al personal pensionado y jubilado del sector salud, ya que muchos de ellos están atravesando por condiciones muy lamentables”, indicó.

Con respecto a los trabajadores activos, explica que hay personal que devenga entre 15 y 20 mil bolívares quincenales, lo que no alcanza para cubrir las necesidades básicas y por eso exhortó al gobierno a que se siente a discutir las convenciones colectivas y detenga de una vez por todas el flagelo de la inflación.

“¿Cómo nosotros los trabajadores dispensamos salud, cómo nosotros ayudamos al enfermo, si no podemos llevar bienestar a nuestros hogares?. En este momento una mujer trabajadora cobra en la quincena del 15, entre 15 y 20 mil bolívares (…) y vemos cómo se ponen a llorar cuando les entregan el recibo de pago, porque saben que con ese monto no le pueden dar bienestar a su familia, cuando en Venezuela el flagelo de la inflación se apoderó de los precios y de manera lamentable el gobierno no hace nada”, sostuvo.

Recuerda que desde hace 2 años las distintas convenciones colectivas del sector se encuentran vencidas, y el ministerio de Salud se hace de la vista gorda para evitar la discusión y negociación, confinando a todos los trabajadores a ganar salario mínimo.

Por otra parte, el representante de Fetrasalud aprovechó la oportunidad para denunciar el mal estado de las infraestructuras hospitalarias en todo el país, además de la falta de insumos y medicamentos que no garantizan el derecho a la salud de los venezolanos.

Discusión en puerta

Por su parte, el diputado José Manuel Olivares, presidente de la Subcomisión de Salud, agradeció la comparecencia de Fetrasalud ante la instancia parlamentaria y anunció que la próxima semana se realizará la segunda discusión del proyecto de Ley de Emolumentos del sector Salud.

“El proyecto de ley para el aumento de salarios de todo el personal de salud se encuentra listo en la Asamblea Nacional. Este proyecto de ley debe ir muy pronto a segunda discusión, confiamos en que sea la semana que viene y lo que podemos decirle a los magistrados del TSJ, es que esta es una ley para que las enfermeras, camilleros, camareras, médicos y bioanalistas y todo el personal que trabaja las 24 horas en los hospitales vivan mejor”, dijo.

Igualmente precisó que esta ley también apoyará al personal jubilado, quienes dieron su vida a los hospitales para resguardar la salud de todos los venezolanos.