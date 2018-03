Florido asegura que la ONU no vendrá al país como observador internacional

El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, negó la posibilidad de que la Organización de Naciones Unidas, visite el país en una misión de observación electoral durante los comicios del 20 de mayo.

“Hoy no hay una elección presidencial, hay un simulacro y puedo garantizar que la ONU, a la que se ha apelado para observación internacional no va a venir al país porque António Guterres, que es el secretario general, le apostó al proceso de negociaciones en República Dominicana y no salió nada”, dijo.

En ese sentido, el dirigente nacional del partido Voluntad Popular, reiteró la desconfianza que existe sobre las condiciones electorales y asegura que “no hay posibilidad alguna de participar para poder competir y ganar la elección”.