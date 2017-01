FOTOS: Opositores cierran la Francisco Fajardo sin avisar y piden elecciones #24Ene

Este martes una protesta en la autopista Francisco Fajardo sorprendió a los transeúntes de la zona. Encabezados por el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, en compañía de diputados ante la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), exigieron la realización de elecciones regionales en todo el país.

Haciendo uso al derecho de los venezolanos establecido en la Constitución de Venezuela, de manifestar pacíficamente, los opositores salieron a la calle sin previo aviso, para expresar sus exigencias a los ciudadanos con varias pancartas que decían “elecciones ya”.

Capriles aseguró que ante los obstáculos puestos por el Gobierno nacional el pasado 23 de enero, el cual impidió a simpatizantes de la oposición llegar a la sede del CNE en Caracas, la MUD tomará acciones de calle en respuesta al Jefe de Estado, sin previo aviso.

“Se lo dijimos al Gobierno. Ya basta que sigan usando a policías y guardias para impedirle a la gente ejercer sus derechos. Venezuela quiere elecciones como camino para solucionar la crisis. No les dio la gana ayer (23 de enero) por capricho de Maduro y sus enchufados que se llevara una solicitud al CNE, además en Plaza Venezuela, algo a lo que tiene derecho cualquier venezolano. Todo lo que hagan tendrá respuesta y sin avisar”, dijo el dos veces candidato a la presidencia.

En este sentido, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, se dirigió a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes intentaron disolver la protesta de este martes, que está en todo su derecho de manifestar.

“Ellos (los oficialistas) si pueden ir para Miraflores y hacer lo que les dé la gana, pero nosotros no podemos estar aquí (en la autopista Francisco Fajardo), eso no es así (…) El 1ro de septiembre estuvimos aquí y no pasó nada, el 26 de ese mes también. Cuando el Gobierno no reprime no pasa nada (…) Ahora que el presidente quiere que protestemos sin molestarlo, pues es precisamente para eso, para molestarlo”, dijo en medio de la concentración opositora.