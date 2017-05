FOTOS y VIDEO: Abuelos exigen respuesta a la Defensoría luego de ser reprimidos #12Mayo

Una comisión de la Policía Nacional Bolivariana custodia la marcha de los abuelos por la Av. Libertador camino a la sede de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo un piquete del mismo organismo policial se mantiene apostado a la altura del Centro Comercial Cristal. El funcionario a cargo de la PNB en la movilización dijo no pueden llegar a la Defensoría por ser una zona de seguridad.

Un representante de la Defensoría del Pueblo de nombre Alfredo Ruiz fue hasta el punto de la avenida Andrés Bello y se reunió con la representación de abuelos sin embargo no fue entregado ningún documento. “Nosotros no vamos a entregar ningún documento, queremos respuesta a los 10 documentos que hemos entregado ante la Defensoría y no hemos recibido respuestas”.

La oposición venezolana convocó el viernes a una nueva jornada de movilizaciones contra el presidente Nicolás Maduro, que enfrenta las protestas en contra de la propuesta de Asamblea Constituyente Comunal hecha por el presidente Nicolás Maduro y las constantes violaciones a la Constitución Nacional por parte de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta vez quienes salen a la calle son las personas de la tercera edad quienes empezaron a ser reprimidos con gas pimienta a la altura de Chacaito, cuando se disponían a marchar a la sede de la Defensoría del Pueblo.

Los abuelos salen a la calle para exigirle al gobierno mejoras económicas para los jubilados y pensionados y rechazar la convocatoria a la Asamblea Constituyente con la que Maduro busca reformar la carta magna.

Centenares policías y guardias nacionales con equipos antimotines mantienen rodeada la Defensoría del Pueblo y algunos puntos del centro de la ciudad, donde está la sede del gobierno y ministerios.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana rosearon con gas pimienta a los ancianos que están a la cabeza de la marcha. Esto motivó a que los abuelos se enardecieran y comenzaran a lanzar improperios e insultos en contra de los funcionarios policiales.

Un efectivo de la PNB de apellido García, propuso a los abuelos que el recorrería con ellos a la cabeza de la marcha y permitirán llegar hasta el hotel Crillón en la Av. Libertador. De ahí van a negociar si les permitirán la llegada hasta la Defensoría del Pueblo.

Cabe destacar que este recorrido propuesto por el PNB será dificultoso para los abuelos venezolanos ya que es una pendiente la que tendrán que enfrentar en su recorrido.

Junquito | Marcha de los abuelos en San Cristóbal, Táchira #12May

pic.twitter.com/HKfBB89JVb — Gerardo (@JunquitoSite) May 12, 2017

#12May Con gas pimienta la PNB trató de impedir el avance de la Marcha de los Abuelos.#Venezuela pic.twitter.com/rmWkiutSqv — Te Lo Cuento News (@TeLoCuentoNews) May 12, 2017

#12May Los abuelos sufren ahora la represión de los cuerpos de seguridad venezolanos . pic.twitter.com/vPt5TlXDXU — Te Lo Cuento News (@TeLoCuentoNews) May 12, 2017

Información en desarrollo