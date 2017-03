Freddy Guevara: Con el Plan Siembra buscan ilegalizarnos

Conectar las acusaciones contra dirigentes y activistas de Voluntad Popular para juzgarlos bajo tribunales militares e ilegalizarlos como organización, es la pretensión del Gobierno nacional, según lo denunció este jueves el coordinador nacional del partido, Freddy Guevara.

Indicó que la “olla” estaría dirigida por el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, quien mediante un informe daría cuenta de una serie de hechos irregulares para argumentar que la tolda naranja está siendo partícipe de una rebelión.

“El Gobierno se ha encontrado con una gran resistencia dentro del Ministerio Público y los tribunales porque muchos jueces y fiscales se han negado a ser parte de esta farsa, y con base a eso, Maduro se ha inventado el cuento de la rebelión civil y militar para permitir que civiles sean juzgados bajo la jurisdicción militar, que es donde él puede tener control absoluto puesto que nombra los jueces”, explicó.

Recordó que a Yon Goicochea le sembraron explosivos y un fusil, al igual que al concejal José Vicente García, al diputado Gilber Caro y a su pareja Steyci Escalona, con lo cual, según las informaciones que ha recibido Guevara, los cuatro casos se relacionarían con el general Raúl Isaías Baduel, quien supuestamente manejará el apartado militar, mientras que VP, se encargará de los civiles. Enfatizó que los crímenes por los cuales son acusados también Leopoldo López, Lester Toledo, Warner Jiménez y Delson Guarate son totalmente distintos, sin embargo, podría crearse la respectiva conexión que permita imputarlos.

El también diputado a la Asamblea Nacional apuntó que además se busca inculparlos por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.

“Diosdado Cabello se ha referido al Cartel Naranja, pretendiendo acusarnos del mismo crimen por el que se les acusa internacionalmente. Pero que sepa el régimen que no lograrán detenernos y forzarnos a sentarnos en un diálogo como esclavos de la dictadura. Una cosa es reconciliación y otra es la inmunidad, quienes cometan delitos y violaciones a los Derechos Humanos pronto serán juzgados no solo por la justicia internacional, sino también por la justicia nacional que se encontrará libre de esta presión que le ha montado la dictadura. A los jueces y fiscales de la justicia militar le pedimos que no sean cómplices de esta injusticia y no cedan ante la presión de Maduro”, advirtió.

Para finalizar, Guevara informó que ejercerán las acciones legales que correspondan para desmontar el Plan Siembra, por lo cual acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denunciarán ante Internacional Socialista, la Organización de Estados Americanos (OEA) y varios congresos de Latinoamérica.