Frente Amplio de Mujeres no ratificará a Nicolás Maduro

La decisión de no ratificar en la presidencia a Nicolás Maduro, fue una de las principales conclusiones a las que llegó el Frente Amplio de Mujeres (FAM), cita que congregó a madres de familia, mujeres políticas, profesionales, estudiantes, campesinas y amas de casa que a pesar de la crisis que atraviesa el país elevaron su voz con mensajes de esperanza por la lucha y recuperación la democracia.

Durante el encuentro, diversas mujeres manifestaron sentirse orgullosas de formar parte de este nuevo frente de lucha, basado en la propagación de la esperanza y disminución la apatía que el Gobierno Nacional ha implementado para doblegar a la mujer venezolana, el cual no ha sido impedimento de compromiso por el rescate de la democracia.

La coordinadora nacional de mujeres del partido Un Nuevo Tiempo, Marianela Anzola, exclamó “que el hambre y la miseria no tiene color político, nos toca a todas por igual”. Por lo que instó a las mujeres venezolanas a asumir un rol protagónico para darle frente al conflicto que atraviesa al país, así como a no la participación en las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. “Las mujeres no te vamos a ratificar Nicolás, somos el 52% de la población del país, el único ente legítimo que reconocemos y defenderemos es la Asamblea Nacional”.

Por su parte, Delsa Solorzano, diputada a la Asamblea Nacional y vicepresidenta de UNT, ratificó que si es posible recuperar a Venezuela dando la cara en cualquier espacio a nivel nacional e internacional.

-Las mujeres podemos con todo y más, esto en referencia a la grave situación que están sometidas las madres y mujeres venezolanas que se han visto obligas a improvisar para llevar sustento a cada hogar-, afirmó

Asimismo, recalcaron al país que a través de la unidad se logran los objetivos, ratificando que no apoyaran las alecciones de este 20 de mayo, ya que no cuenta con ninguna garantía electoral.

Del mismo modo, Milagros Socorro, representante del FAM afirmó que la fuerza de la mujer venezolana es invencible y transformadora, por lo que continuarán trabajando en pro del cambio de Gobierno y reconstrucción de Venezuela. “La posición femenina se niega a doblegar su dignidad y capacidad de lucha”, haciendo énfasis en la mujer que madruga para salir a la calle en busca de alimentos y medicinas para sus hijos.

En tal sentido, se comprometieron a través del FAM en continuar trabajando para construir todo lo que actual Gobierno ha destruido, así como a defender los derechos de la mujer de la mano de la unidad.

Por su parte, Mariela Magallanes, diputada por el partido la Cusa R, afirmo que todas las mujeres que forman parte del FAM son multiplicadoras de las voces de todas las madres venezolanas que día a día salen a dar la cara por el país. Por último, instó a tomar las calles este 21 de mayo.

Mientras que Indira Urbaneja, integrante del Movimiento amplio DDT informó que las mujeres chavistas (chavismo incidente) no le dieron el voto a Nicolás para que tenga al pueblo pasando hambre y sumergido en la miseria.

-Quien dice ser revolucionario no duerme tranquilo sabiendo que hay mujeres y niños pasando hambre-, preciso.