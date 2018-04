Frente Amplio: Denuncian graves violaciones del CNE ante próximas elecciones presidenciales

Las venideras elecciones presidenciales del 20 de mayo, representan una violación a lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la cual regula los principios constitucionales y los derechos de participación política de la ciudadanía en procesos comiciales, aseguró este martes el Frente Amplio Venezuela Libre.

-Son indispensables los requisitos concretos que deben cumplirse a cabalidad para que los ciudadanos se expresen libremente y que su voluntad sea respetada-, precisó Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV).

Durante la rueda de prensa, el vocero del Frente Amplio Venezuela Libre, Víctor Márquez, señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha cumplido con los requerimientos constitucionales para garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes, en las cuales los venezolanos expresen el camino que quieren para el país.

Señaló que estos próximos sufragios presidenciales no cuentan con una pluralidad de candidatos, pues se está en presencia de un “fenómeno electoral”, que solo ha permitido que unas pocas personas estén participando en dicho proceso. Además, el CNE no publicó el reglamentario cronograma electoral, actuación que viola de manera directa la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Márquez recordó que las elecciones de gobernadores del pasado 2018 fueron convocadas de forma ilegítima por la asamblea nacional constituyente, respaldada por el Poder Comicial, este último, a su juicio, “se caracteriza por adelantos y retrasos sin justificación ni respeto a los lapsos que garanticen un proceso confiable por parte del árbitro electoral”.

Por su parte, el jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática y dirigente de Voluntad Popular, diputado Juan Guaidó, comparó las fechas de las distintas contiendas electorales que se han llevado a cabo en los últimos años y demostró que el régimen de Maduro no quiere enfrentarse a un proceso con condiciones justas.

“No se puede convalidar el fraude que pretende autoproclamar la crisis, no podemos llamar elecciones a un proceso que viola la Ley Orgánica de Procesos Electorales. No están las fechas, no están las condiciones; no lo llame elección, esto es un simulacro. En 2012 fue convocada una elección presidencial con 383 días de anticipación y ahora con apenas 80 días convocan a los venezolanos para este fraude, las parlamentarias de 2015 fueron convocadas con 167, versus la farsa Asamblea Nacional Constituyente con solo 23 días. Es evidente que el régimen no quiere una competencia.

Sin árbitro electoral

El representante del Frente Amplio Venezuela Libre, agregó que el Consejo Nacional Electoral ha infringido la “provisión legal” de efectuar comicios del poder municipal y nacional de manera simultánea, el cual está contemplado en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Municipal.

Asimismo, especificó que también ha violado el “mandato legal” de desarrollar elecciones regionales -gobernadores y diputados a los Consejos Legislativos- y los sufragios locales -alcaldes y concejales-.

Márquez resaltó que dichas transgresiones fueron perpetradas por el CNE, bajo las órdenes de la fraudulenta asamblea nacional constituyente y, avaladas por el acuerdo de garantías electorales suscrito por el candidato oficialista, Nicolás Maduro y el independiente, Henri Falcón, en la sede principal de este máximo órgano comicial.

-En un proceso que ahora incluye algo más que la elección del presidente, lejos de incrementarse se redujo el lapso. Solo hubo dos días para presentación de postulaciones, tres días para recaudos, cuatro días para admisión o rechazo, y un solo día para la sustitución o modificación de postulaciones-, denunció.

Señala que aunque la soberanía reside en el pueblo, el CNE le impide al pueblo escoger en una pluralidad de actores políticos al proceder como lo está haciendo.

De igual manera, sostuvo que el máximo órgano rector ha “obstaculizado” de manera seria, la inscripción y actualización de los venezolanos residenciados en el exterior, cifra que supera los cuatro millones de personas.

“En algunos casos la residencia definitiva, decidiendo horarios restringidos, jornadas por número de cédula de identidad o, simplemente, cerrando embajadas y consulados. Nuevamente, CNE lo que busca es controlar a los votantes”, advirtió.

Añadió a la lista de violaciones cometidas por el Consejo Nacional Electoral, a la observación y acompañamiento internacional que, a su juicio, ha sido debilitada y suprimida por este ente. Aunado a la reducción de tiempo programado para la acreditación de los testigos de mesa y su respectiva capacitación.