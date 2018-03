El Frente Amplio. ¿Una nueva esperanza para Venezuela?

El pasado 8 de marzo se conformó en Caracas el denominado Frente Amplio, una nueva plataforma de integración de las diversas fuerzas políticas y sociales de los factores que adversan al gobierno, y que reunió a sectores políticos, gremiales estudiantiles, educativos, chavismo disidente e incluso jóvenes de la “Resistencia”.

Es de hacer notar que en el evento no estuvieron presentes representantes de Avanzada Progresista ni de Vente Venezuela, ausencias que no necesariamente son perjudiciales para la alianza debido a las posturas apartadas de la unidad que han tenido en los últimos meses estas dos organizaciones políticas.

Por otros lado, ver a Henrique Capriles y a Henry Ramos Allup juntos, a pesar de sus posturas antagónicas, expresa la voluntad de la oposición de recomponerse y hacer política de nuevo, luego de dramáticos meses de inacción.

El evento es una bocanada de aire fresco para la oposición, luego de que la Mesa de la Unidad Democrática hiciera implosión tras el ciclo de protestas que estremecieron al país durante 2017 y que fracasaron en su intento de lograr el cambio de gobierno.

José Virtuoso, rector de la UCAB, afirmó que la plataforma será el punto de partida de una gran alianza nacional e inicio de un gran movimiento nacional. Virtuoso dio en el clavo cuando habla de un gran movimiento nacional porque justo esto es lo que no se logrado en todos estos años, incentivar un movimiento social nacional, con identidad colectiva y objetivos concretos en pos de transformar al país desde abajo y lograr el cambio político.

La ocasión es propicia para hacer mea culpa y superar el divorcio que existe entre el liderazgo político y los ciudadanos, y para lograr esto hay que ir más allá del concepto de hacer política sólo dentro de la esfera partidista.

En el evento se percibió la voluntad de incorporar a la sociedad civil de manera activa en este proceso. Si se logra este objetivo, los sectores opositores habrán ganado legitimidad y credibilidad ante los ojos del país.

La sociedad civil ha venido trabajando en estos años en formación ciudadana, fortalecimiento institucional y trabajo social, pero hasta ahora no existe ningún vínculo ni unidad de objetivos.

Los retos son grandes porque la desesperanza arropa al país, razón por la cual antes de que se deshaga el encanto de la primera impresión, es necesario que se explique al país como se va a pondrá en práctica esta iniciativa, y sobre todo cuáles serán los mecanismos de participación de los diversos sectores del país.

Con unidad en propósitos y objetivos será más fácil reconstruir la unidad democrática, no en torno a líderes o partidos, sino desde la sociedad civil dentro de la cual los partidos forman parte, pero no la constituyen en su totalidad.

La oposición ha fallado a la hora de explicarle al ciudadano que el país puede ser distinto, que puede mejorar y que a través de la reinstitucionalización, el respeto a la Constitución, la implementación de políticas públicas centradas en los más vulnerables, pueden mejorar las condiciones de vida.

El Frente Amplio puede ser la oportunidad de oro para trabajar en pos de la construcción de un nuevo relato que reconstruya la esperanza y allane el camino del cambio. En política no existen milagros. No es posible que ocurra una transición democrática si no hay organización y trabajo previo.

Si por contrario, no se concreta en las próximas semanas mecanismos de participación y de articulación, se convertirá en otra oportunidad perdida de los factores democráticos.