Frente Amplio y el Congreso Nacional de Juventudes convocan a protestar este próximo 16 de mayo​​​​​​​​​​​​​​

Este viernes representantes del Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) y del Congreso Nacional de Juventudes (CNJ), realizaron una convocatoria de protesta para el próximo 16 de mayo en la sede de la OEA en Caracas.

Hilda Rubí González, representante del CNJ reiteró el llamado a protestar el 16 de mayo, convocatoria naciente de los distintos gremios integrantes del Frente Amplio Venezuela Libre.

González, aseguro que la “lucha tiene que ser dentro de nuestras fronteras”, e hizo llamado a todos los jóvenes que están pensando en emigrar, a que se queden en el país, para trabajar en la creación de la real salida a la crisis. Además, ratificó la postura de la coalición juvenil de no llamar a votar para las presidenciales de este mes.

“Los jóvenes venezolanos no participaremos en este circo montado por Nicolás Maduro para el próximo 20 de mayo”, enfatizó la médico cirujano, quién también, aprovechó la oportunidad para repudiar los actos violentos por parte de presuntos colectivos armados, contra los pacientes que protestaban por falta de insumos en el hospital Vargas.

“Exhortamos a todo el pueblo venezolano a que no participe en ese chantaje de Nicolás Maduro el próximo 20 de mayo”,”Y así mismo, los jóvenes le queremos exigir al candidato Henri Falcón que si verdaderamente es demócrata, si en realidad es opositor, retire esa candidatura que no representa a los sectores democráticos, aquí sabemos quiénes son los actores principales y los de reparto, no se convierta en un actor de reparto cómplice de la dictadura”, puntualizó.