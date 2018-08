Galardonado en Francia ingeniero zuliano por proyecto de energía solar

El ingeniero Luis Cabrera se convirtió en uno de los 5 galardonados en la competencia Young Engineers 2018 por su proyecto “Energía solar para hospitales públicos en Venezuela”.

Cabrera tiene apenas tres meses de haber egresado de La Universidad del Zulia (LUZ) en la mención Mecánica, pero viene desarrollando un trabajo constante a través de las sociedades de investigación estudiantil de la Universidad, un grupo de estudiantes que desarrollan investigaciones dentro de la casa de estudios y que le ha valido otros galardones en países como Brasil.

La Competencia YOUNG ENGINEERS 2018, es organizada por la World Federation of Engineering Organizations (WFEO) Official Partner de la UNESCO y el Comité Young Engineers / Future Leaders (YE / FL) que es un Comisión Permanente de la mencionada Federación, que reúne a jóvenes ingenieros, estudiantes y miembros del consejo como miembros oficiales de las asociaciones nacionales de ingeniería que representan a su país, donde se otorga reconocimiento a los esfuerzos y liderazgo de los jóvenes ingenieros de todo el mundo para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a través de la ingeniería.

Bajo esta premisa este joven valor de la ingeniería detalló que “En nuestro país hay un total de 300 hospitales públicos, por lo tanto dotar de energía solar es la solución más factible, eficaz y efectiva ante la situación eléctrica actual, Los procesos para solventar los problemas de energía eléctrica en los hospitales de Venezuela, ninguno ha solucionado de manera efectiva y permanente la interrupción del servicio eléctrico. La implementación de la energía fotovoltáica en las áreas críticas de los hospitales, tales como: áreas de cirugía, laboratorios, salas de parto, unidad neonatal de cuidados intensivos, áreas de emergencias, podrá contribuir a que no detengan sus actividades”.

Por lo que aplaudió la reciente instalación de paneles solares en el Hospital Coromoto de Maracaibo “es una muestra que el camino de la autogeneración con energía solar es la garantía de un mejor servicio sin depender del Sistema Eléctrico Nacional y de sus debilidades para garantizar la fluidez en el servicio y con ello el resguardo de la vida de los pacientes”, aunque agregó que “estamos ante una investigación que venimos desarrollando desde hace más de dos años y que estamos prestos a presentar ante las autoridades sanitarias del país cuando lo requieran”.

A nivel personal Luis Cabrera ve este logro como un paso más de motivación y compromiso.

“Me siento contento por este logro, pero es un trabajo que se ha venido cosechando en distintos proyectos desde que fui estudiante, y que realmente me he rodeado de gente extraordinaria, talentosa y que sin duda ellos forman parte de mi camino y crecimiento, yo agradezco la motivación de todos y el mensaje es que no desvanezcamos y que sigamos impulsando verdaderos cambios y que tengamos visión en la vida, que visualicemos nuestros objetivos, es la única forma de materializar sueños”, dijo.

Las contribuciones premiadas se seleccionaron entre más de 140 para formar parte de nuestro folleto del 50º Aniversario, y que se dará a conocer durante el Congreso Global de Ingeniería (GEC2018) en Londres el 22 de octubre de 2018.