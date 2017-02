Gilber Caro envía un mensaje al pueblo de Venezuela y pide seguir luchando

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Gilber Caro y la activista de Voluntad Popular, Steicy Escalona, mediante una carta enviaron un mensaje de esperanza al pueblo de Venezuela, que pesar de la injusta prisión, siguen más fuertes y comprometidos con la lucha democrática para salir del régimen de Nicolás Maduro.

Caro reiteró que durante su secuestro ha pasado días fuertes, oscuros y llenos de incertidumbre. “Hoy soy más fuerte que ayer y más comprometido con el pueblo y con la gente”. En este sentido, hizo un llamado a todos los venezolanos a seguir luchando hasta lograr un cambio político y construir #LaMejorVzla.

A continuación la carta completa:

GUÁRICO, SAN JUAN DE LOS MORROS

CÁRCEL 26 DE JULIO 25/01/2017

ASAMBLEA NACIONAL:

ESTIMADO PRESIDENTE JULIO BORGES, JUNTA DIRECTIVA, COLEGAS DIPUTADOS Y PUEBLO DE VENEZUELA:

QUIERO DARLES MI MÁS PROFUNDO AGRADECIMIENTO POR TODO EL APOYO QUE ME ESTÁN DANDO, A MÍ Y A MI COMPAÑERA. APOYO QUE A PESAR DE LOS MUROS Y DE LOS CUSTODIOS DE ESTA PRISIÓN SE ESCUCHA, PORQUE ES UN APOYO GRANDE Y FUERTE. A TODOS MIL VECES GRACIAS, Y EN ESPECIAL A MI FAMILIA.

HE PASADO DÍAS FUERTES, OSCUROS Y LLENOS DE INCERTIDUMBRE, PERO NO SON DISTINTOS A LOS QUE PASA NUESTRO PUEBLO, SOBRE TODO LOS MÁS POBRES QUE CUANDO NO TIENEN QUE COMER, O SUS MEDICINAS, TAMBIÉN PASAN DÍAS OSCUROS.

PERO POR ESO NUESTRA LUCHA, PACÍFICA Y SIEMPRE DEMOCRÁTICA. HOY SOY MÁS FUERTE Y MÁS COMPROMETIDO CON MI PUEBLO Y MI GENTE.

ESTA DEMÁS HABLAR DE NUESTRA INOCENCIA, PORQUE EL PUEBLO Y SOBRE TODO USTEDES SABEN QUIÉNES SOMOS: GENTE TRABAJADORA Y QUE SOBRE TODO SIEMPRE SALE ADELANTE.

VAMOS HERMANOS, UNIDOS CON LA GENTE Y NUESTRA CONVICCIÓN DE CAMBIO POLÍTICO, SOCIAL, ECONÓMICO Y SOBRE TODO CULTURAL, POR LA VÍA DEL VOTO VAMOS A LOGRAR VER PARA NOSOTROS Y NUESTROS HIJOS UNA MEJOR VENEZUELA.

¡FUERZA Y FE!

GILBER CARO Y STEYCI ESCALONA.

DIOS LOS BENDIGA Y LOS ILUMINE.