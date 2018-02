González: Este gobierno con el Petro una vez más viola la Constitución y las leyes

Este martes, el diputado a la Asamblea Nacional Stalin González, se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter, sobre la pretensión del Estado de lanzar al mercado nacional una nueva moneda, llamada Petro, que supone su sustento en la producción de petróleo, violando a su juicio, la Constitución Nacional y Ley de Hidrocarburos.

“¡IMPROVISACIÓN Y DESASTRE!

Sin importarle el futuro del país e irresponsablemente lanzan hoy el Petro, instrumento que desde su inicio carece de soporte legal, técnico y, sobre todo, compromete recursos de la Nación sin que se hayan cumplido los canales legales y administrativos”, indicó el parlamentario.

Insistió que la iniciativa debe ser sometida a la aprobación de la Asamblea Nacional, tal como lo estipula nuestra carta magna.

“Este gobierno con El Petro una vez más viola la Constitución y las leyes. Toda ley o acto que sea concerniente a la generación de pasivos del Estado o crédito público debe ser sometida a la consideración de la Asamblea Nacional”, indicó.

González tuiteó que el Petro no simboliza una solución a futuro.

“El Petro no puede tener como respaldo físico un barril de petróleo. La propiedad de las reservas petroleras, NO se puede incluir en ventas a futuro o cualquier otro instrumento financiero y están claramente prohibidas por el artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, dijo.

Igualmente advirtió que dado que esta moneda amenaza a los recursos de la Nación, “¡EL PETRO AMENAZA A LOS ACTIVOS DEL PAÍS! No solo compromete nuestro petróleo sino que también involucra el oro, diamante, coltán y gas. No les importa dejar el país en quiebra, no buscan una solución de fondo al problema ¡Solo ofrecen trapitos calientes!”.

Reveló que ésta es una nueva estrategia del gobierno para conseguir dinero.

“Nicolás Maduro necesita urgentemente recursos financieros en los mercados internacionales y con el Petro lo único que logrará es aumentar la deuda externa del país, comprometer las reservas de petróleo y activos de la Nación para seguir enriqueciendo sus bolsillos”, finalizó.