Guaidó: Consenso en Cumbre de las Américas es no reconocer las elecciones del 20M

La VIII Cumbre de las Américas tiene como una de sus principales conclusiones, es que no existen condiciones para reconocer el fraude electoral del 20 de mayo, aseguró el jefe de fracción parlamentaria de la Unidad Democrática, diputado Juan Guaidó, quien ofreció un balance sobre la participación de la delegación parlamentaria enviada por la Asamblea Nacional a este encuentro.

-Nicolás Maduro no asistió a la cumbre, mientras que la delegación parlamentaria cumplió su deber a cabalidad. No pedimos que no se hagan elecciones, sino que se hagan con condiciones electorales que garanticen el derecho al voto de los venezolanos. Esta es la petición que comparte la Comunidad Internacional, es el único deseo del pueblo de Venezuela-, precisó.

Aseguró que las voces de la Comunidad Internacional se han ido sumando al rechazo generalizado del fraude electoral que se celebrará el próximo 20 de mayo. Asimismo, señaló que otro tema central en la agenda de la delegación parlamentaria fue tratar con los representantes de otros países la diáspora venezolana.

-Un tema central en la agenda parlamentaria que llevamos a Perú, fue la diáspora que han encabezado millones de nuestros hermanos que han abandonado el país en busca de un futuro digno. Que sepa el régimen que lavar baños en otro país no es indigno, pero lavar dinero sí. Nuestro deber ahora es velar por estos venezolanos que en algunos casos se encuentran incluso en situación de calle, todo porque el régimen de Nicolás Maduro ha robado los numerosos recursos de nuestra república-. aseguró.

El también dirigente nacional de Voluntad Popular resaltó que las sanciones impuestas por otros gobiernos, no representan un ataque contra el pueblo venezolano sino contra los corruptos responsables de la crisis humanitaria.

-Nuestro enemigo es el hambre, la miseria, la mediocridad de este régimen. Hemos llegado a tal nivel de tragedia que la comunidad internacional ha aprobado fondos para atender a los cientos de miles de venezolanos que buscan refugio en los países vecinos. Las reacciones de todos los presidentes que acudieron a la cumbre fueron contundentes y queda claro que las sanciones no son contra los venezolanos, sino que van dirigidas con nombre y apellido contra los corruptos de nuestro país-, puntualizó Guaidó.