Guanipa: “Maduro es la peor enfermedad que ha sufrido este país” #10Ago

Desde la capital zuliana, Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano, aseguró que sin importar la naturaleza del presunto “atentado” en contra de Nicolás Maduro, hay una certeza clara: La investigación desarrollada es una mera “manipulación” para ratificar la política de persecución del régimen madurista.

“No sabemos qué pasó el 4 de agosto pero la investigación si sabemos que es un montaje. Están privando de su libertad a gente que sólo ha luchado por Venezuela. No sabemos qué fue exactamente lo que ocurrió en el acto de Maduro y no lo sabremos mientras ellos estén en el poder porque han corrompido los poderes públicos. Los tribunales de este país no responden a la Constitución, responden a Nicolás Maduro y eso solo ha provocado que la Constitución quedara proscrita”.

Calificó de inconstitucional la detención del diputado Juan Requesens y fustigó enérgicamente el allanamiento de su vivienda, así como la de Julio Borges. “No se allanó su inmunidad parlamentaria porque el único ente con la autoridad para hacerlo es la Asamblea Nacional. Pero como si no fuese suficiente, entran en el hogar de Julio Borges, de Requesens, sin ninguna orden judicial. Anunciar la confiscación de esos hogares refleja la cobardía de este gobierno dictatorial”.

Más persecución mientras la crisis continúa

Mientras se persigue y encarcela a dirigentes políticos, la crisis venezolana no cesa. En la opinión del gobernador electo del Zulia, la situación del país es insostenible y eso hace que el gobierno de Maduro acentúe la intimidación.

“Todos estamos a expensas de las agresiones de la dictadura pero también todos estamos sufriendo los embates de esta tragedia. ¿Qué hacemos? ¿Rendirnos? Esa no es una opción. Por el contrario, incrementamos los mecanismos de presión popular, política, militar, institucional, internacional, para que se produzca un cambio y así derrotamos a Nicolás Maduro, quien es la peor enfermedad que le ha pasado a este país”.

Además del apagón general registrado desde horas de la madrugada en el Zulia, citó la situación del Puente Sobre el Lago de Maracaibo, como un ejemplo de la destrucción nacional que ha provocado la permanencia del “Socialismo del Siglo XXI” en el poder. “El puente sobre el lago está intransitable porque se quemaron unos cables y eso afectó el asfalto. En una zona resguardada por la Guardia Nacional, dicen que es saboteo. Motta Domínguez tiene que dedicarse a otra cosa, porque con su incompetencia solo termina de hundirse a sí mismo y a su sistema. La realidad es que destruyeron el servicio eléctrico”.