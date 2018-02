Henri Falcón: Es el momento de la unidad que trasciende los partidos, el espacio es del país

El precandidato a las elecciones presidenciales Henri Falcón, considera que es el momento del consenso de la unidad verdadera que trascienda los partidos, “no hay espacios para pequeñeces ni intereses particulares, es el espacio del país”, dijo.

“En la oposición tenemos que dar muestras de verdadera unidad, sin dispersión en el discurso, atendiendo las verdaderas necesidades de la gente, el enemigo del gobierno es la calle, el hambre, la miseria”, comentó.

Falcón destacó que la tragedia que trajo este gobierno pudiera a su vez, generar situaciones de mayor confrontación. “Como unidad debemos explorar el consenso nacional para tomar las grandes decisiones que demanda la comunidad nacional e internacional, así mismo, el esquema que ha planteado el gobierno de convocatoria a elecciones de manera adelantada e inconstitucional, asunto que requiere discutir, analizar y decidir en el marco de la unidad superior”.

Con relación a las condiciones sobre el proceso electoral mencionó que la trampa, el ventajismo, están a la orden del día pero no se puede luchar desde la abstención, sino hacerlo desde la participación masiva. “En la medida en que masifiquemos la votación, logremos una buena organización y discurso coherente, de esa manera vamos a derrotar al gobierno como lo derrotamos en las elecciones parlamentarias del 2015” afirmó.

El precandidato presidencial insiste en que es necesaria una transición en base a la unificación del país, un gobierno que se dedique a gobernar, sumar, sin retaliación, ni persecución, que convoque a todos los sectores y tome decisiones, que se comprometa a la no reelección, para que no repita el esquema de control político del actual gobierno, que no tiene votantes sino rehenes electorales del clientelismo partidista.

Señaló que “estamos trabajando en una hoja de ruta que contempla un programa de estabilización macroeconómica para controlar la inflación que es el principal problema económico de los venezolanos y para compensar sus efectos una política de subsidios directo a la gente más humilde, que tome en cuenta la realidad cambiaria, sin que medie la afiliación política para ellos”.

“Yo soy precandidato y quiero ser presidente, pero no como sea, quiero ser presidente en elecciones limpias, objetivas, transparentes donde hayan verdaderas condiciones, que se permita más que un acompañamiento, una verdadera observación internacional, donde podamos tener garantías para los muchachos nuestros que se han ido al exterior echados de su pais, porque tenemos un gobierno que no les dio oportunidad de expresar su opinión pero tampoco de contribuir al cambio”, enfatizó Henri Falcón.

Finalizó diciendo que Venezuela tiene todas las posibilidades, como no las tiene ningún país de la región, y nosotros vamos a recordar este presente como una piedra en el camino que dejamos en el pasado para elevarnos en la grandeza y en el nombre de Dios salvar a nuestro país.