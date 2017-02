IDEA-Democrática: Cuba veta entrada de disidentes

Contundente es el malestar que declaran manifiestamente los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), ante la reciente decisión del gobierno dictatorial de Raúl Castro, sucesor de su hermano Fidel Castro en el poder absolutista de la isla.

El caso es que ordenó vetar el ingreso a territorio cubano del ex presidente de México, Felipe Calderón, del Secretario de la OEA, Luis Almagro y a Laura Mariana Aylwin, hija del fallecido ex presidente de Chile, ciudadano Patricio Aylwin.

Tanto el presidente Calderón, quien forma parte del grupo ex gobernantes de IDEA, como la ex ministra Aylwin tenían previsto asistir a la ceremonia de entrega, por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, de los premios en memoria de Oswaldo Payá que les fueran acordados tanto al ex gobernante mexicano como al fallecido ex presidente chileno, cuya edición principal la recibiría el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

Aunque todo Estado tiene competencias para disponer, mediante ley, los requisitos necesarios para el ingreso de extranjeros en sus espacios jurisdiccionales, es de señalar que el derecho al libre tránsito y circulación de las personas no puede restringirse sino en la medida indispensable, en una sociedad democrática, para prevenir infracciones a la misma ley o proteger la seguridad y el orden público; lo que no es del caso en las circunstancias que dieran lugar al inaceptable agravio del ex presidente Calderón, el Secretario General Almagro, y la ex ministro Aylwin, a quienes les expresamos nuestra total solidaridad y acompañamiento.

Rosa María Payá, hija del fallecido opositor Oswaldo Payá y presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (RedLat), denunció que las autoridades cubanas impidieron la asistencia de otros disidentes e invitados internacionales.