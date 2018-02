Iris Varela sobre venezolanos que se han ido: Ojala no regresen, por mi que se vayan esos bichos

La ministra penitenciaria, Iris Varela, es de nuevo parte de la polémica, esta vez por los comentarios proferidos en contra de los venezolanos que emigran a otras naciones en buscas de nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida.

Varela aseguró que los venezolanos que han emigrado son “los frustrados de las guarimbas, que piensan que allá pueden hacer lo mismo que hacían aquí. Por eso es que los rechazan”.

De las misma forma que el presidente Nicolás Maduro, Varela también desestimó las cifras de la comunidad internacional con respecto a la cantidad de personas que ha salido del país en los últimos años.

“Ojalá que no regresen más nunca (…) el venezolano que ama la patria de aquí no se va hermano, así que el que se va no hace falta, por mí que se vayan todos esos bichos”, expresó Varela.

La ministra indicó que al menos 1.157 extranjeros sentenciados o procesados ante la Justicia están recluidos en las cárceles del país y que el total de foráneos es mayor si se incluyen los que están detenidos pero no enjuiciados.