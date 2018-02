Iván Freites: Industria petrolera se tambalea como consecuencia de la crisis

El proceso de desmantelamiento progresivo de la industria petrolera venezolana, representada en Petróleos de Venezuela, debido a las malas gestiones de ministros como de los presidentes de la empresa, ha traído como consecuencia un inminente colapso de la industria y, por consiguiente, el malestar generalizado de los trabajadores.

El pronunciamiento lo hizo el Secretario General de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros, Ivan Freites, quien indicó que desde el año 2004 comenzó un plan de desmantelamiento de los derechos laborales de los trabajadores del sector, en el 2002 hubo el paro y hubo despidos masivos de trabajadores, las consecuencias de eso se están viviendo actualmente, “con una Pdvsa con una situación bastante grave, a punto de colapsar y sus trabajadores y su familia pasando hambre”.

Asegura que en las instalaciones petroleras no hay comida, están enviando a los trabajadores a sus casas, otros están trabajando por turnos de uno o dos días, una semana, afirmando que ni siquiera los que pernoctan dentro de las instalaciones, sobre todo en los estados Zulia, Anzoátegui y en la Faja Petrolífera, la empresa no tiene como alimentarlos.

-Imagínense que cuando una empresa de este tipo, ha llegado a la situación de que no tiene comida para cumplir con trabajadores, entonces pueden imaginarse como quedara el salario y los derechos laborales de los trabajadores, lo cual es muy grave, porque hoy los jubilados están trancando portones, reclamando unas pensiones dignas y el pago de los intereses de su fondo de jubilaciones, que lo uso Pdvsa en parte y otra parte se la robaron los delincuentes que puso Rafael Ramírez allí, cuando deberían estar en sus casas disfrutando de sus jubilaciones-, asegura Freites.

Inseguridad Laboral

Sobre este tema, bastante sensible, Freites señala que desde el año 2003, la Federación lleva un registro de todos los accidentes que se producen y que llegan a su conocimiento, y que representa apenas un 30% de los accidentes que ocurren en la industria, explicando que desde el 2003 han ocurrido más de 500 accidentes que han dejado un saldo de 182 muertos, lo que pone en evidencia que dentro de la industria petrolera la seguridad dejó de ser prioritaria.

-Nosotros en Pdvsa practicamos la política de un triángulo, en su base tiene la seguridad, en el medio esta la confiabilidad y en el tope esta la rentabilidad. La seguridad no es solo que no haya accidentes, que no hay programas de formación, la seguridad también es el bienestar del trabajador, su calidad de vida, un trabajador mal pagado, pasando hambre, no está concentrado en lo que está haciendo, esto no se cumple; también la empresa dejó de ser confiable a nivel nacional e internacional, es una empresa maula y en cuanto a la rentabilidad, es una empresa que ya no tiene ni siquiera como darle comida, como darle agua potable a sus trabajadores, quienes tienen que llevar agua potable de sus casas, y esto ha motivado a que en el último año, desde enero de 2017 a enero de 2018, se hayan ido cerca de 25.000 trabajadores, mientras que la nomina para agosto de 2016 era de 146.000 trabajadores, de los cueles 31.500 son militantes del Psuv y 26.600 son trabajadores con educación primaria, 24.000 bachilleres y apenas 180 PHD, es decir que desprofesionalizaron a Pdvsa-, señaló Freites.

Afirma que es una empresa en donde se eliminó la meritocracia, las carreras de la industria, eliminaron la formación, institutos como el Intevep están totalmente desmanteladas, esto ha traído como consecuencia que Pdvsa cuenta con un personal que no está debidamente formado, dijo que es una situación bastante grave, indicando que hay que rescatar a los trabajadores, hay que rescatar las instalaciones, y esto conlleva unas inversiones muy altas, y el Estado no está en disposición de acometerlas y asegurar la operatividad que debe tener su industria petrolera, aseguró Iván Freites en Fedecámaras radio.