Juan Pablo Guanipa: “Lo que Venezuela necesita es salir de Nicolás Maduro”

“Ningún anuncio de Nicolás Maduro o del PSUV resolverá la crisis. No hay anuncio que tenga la intención de solucionar los problemas de la gente. Lo que Venezuela necesita es salir de Maduro”, así lo afirmó Juan Pablo Guanipa ante la convocatoria del gobierno a un censo para los transportistas con el cual, según anunciaron, llegarán repuestos para los vehículos del sector trasporte.

Guanipa recordó que todos los anuncios de Maduro y sus cómplices han terminado en desastre. “Recordemos el desastre del cono monetario, del billete de 100 bolívares, del cambio de las fechas. ¿Cuántos censos han hecho? Han sido anuncios que venden como la solución a una economía devastada por ellos mismos. Intentan hacerle creer a la gente que, quitándole ceros a la moneda, sin quitarle ceros a la inflación, van solucionar los problemas venezolanos”.

Destacó que la manera de solucionar la crisis, empieza por que se vaya Maduro de la presidencia. “En eso tenemos que estar claros. Maduro es el culpable de la crisis y mientras siga en el poder no habrá solución. Por eso no podemos caer en la política de la cohabitación, de acostumbrarnos. Debemos asumir la política de la confrontación, de la acumulación de fuerzas para ejercer presión para que Maduro de vaya de la presidencia”.

A los transportistas pidió que no participen en el censo para vehículos, que además estará sujeto a la presión adicional de presentar el Carnet de la Patria.

“No participemos en ningún censo. Tenemos el derecho a revelarnos frente a un gobierno dictatorial que está destruyendo a Venezuela. No nos dejemos utilizar por Maduro. No vayamos a un censo que no tiene ningún sentido ni motivación más que ejercer control de la gente”.

De nuevo

Guanipa hizo una interrogante: “¿No hicieron ya un control con el chip de la gasolina? ¿En ese chip no está la información del vehículo y su dueño? ¿Por qué ahora necesitan los datos de nuevo? ¿Para decir que están resolviendo el problema del transporte público que ellos mismos destruyeron con la falta de cauchos, baterías y repuestos?”.

Señaló que ese censo es una herramienta más para distraer a la población. “El gran problema de Venezuela es que destruyeron la producción nacional, generaron dinero inorgánico y nos llevaron a tener la inflación más alta del mundo. Ahora quieren entretener a la gente que está desesperada por una solución a sus problemas”.

“Pero los venezolanos debemos enfocarse en dos cosas: primero en subsistir y en segundo lugar en sacar a Nicolás Maduro de la presidencia. Y para eso hay que ejercer la presión necesaria: política, social, institucional, militar e internacional. Y esa lucha es la que estamos obligados a dar”, concluyó Guanipa.