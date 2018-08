Jubilados y pensionados del SENIAT se movilizan a nivel nacional #8Ago

Una movilización a nivel nacional realizaron los jubilados y pensionados del SENIAT este miércoles 8 de agosto, para reclamar un reajuste en sus ingresos y reivindicaciones básicas, como póliza HCM, tikets de alimentación, así como la revisión del tabulador para el cálculo de aumentos salariales ordenados por Decreto Presidencial, que se viene aplicando desde 2016.

La información fue suministraron por representantes del Gremio de Jubilados y Pensionados del SENIAT, organización que promueve la actividad, cuyos directivos dijeron, que abarcará las diferentes regiones y aduanas que operan a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Queremos elevar nuestra voz con respeto, pero con energía, coraje y decisión –expresaron los gremialistas- para reclamar la dignidad y la justicia que merecemos, quienes después de darlo todo durante una vida de trabajo, nos vemos hoy sometidos al atropello que significa no contar con una remuneración, que nos garantice mínimas condiciones de vida, como lo ordenan la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

Enfatizaron los directivos de la organización gremial, que el Artículo 91 de nuestra Carta Magna establece que “todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”, pero desafortunadamente los niveles salariales actuales de los jubilados y pensionados del SENIAT en todas sus escalas, no son suficientes ni siquiera para garantizar niveles de alimentación básica a un grupo familiar de dos personas.

Con los niveles salariales actuales –afirmaron- no hay forma ni manera de cubrir nuestros requerimientos de salud por ejemplo, y mucho menos si se trata de emergencias, puesto que nuestra póliza colectiva HCM apenas nos brinda una cobertura de 25 millones de bolívares, cantidad que es irrisoria considerando el costo de estos servicios en la actualidad. Para colmo –informaron- el tabulador para calcular los aumentos salariales decretados por el Presidente de la República que aplica el SENIAT desde 2016, no se ajusta a lo que establece la Ley, lo que abiertamente va contra nuestros intereses y derechos.

Por todas las vías posibles –dijeron- los jubilados y pensionados del SENIAT, a través de nuestro Gremio, hemos intentado sensibilizar a las autoridades del organismo sobre la insostenible realidad que enfrentamos, pero nuestra palabra no ha sido atendida ni escuchada, por lo que nos vemos obligados a recurrir al recurso extremo de alzar nuestra voz públicamente, para insistir en nuestros justos reclamos, y no cesaremos de hacerlo hasta que podamos hablar en el SENIAT, de Años Dorados con bienestar y dignidad para quienes lo dieron todo por la institución, y no de trabajadores en situación de retiro que deben organizar “vacas solidarias”, para auxiliar a compañeros que viven situaciones de virtual hambruna.