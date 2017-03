La falta de información del BCV genera distorsiones en la economía

La opacidad y falta de información por parte del Banco Central de Venezuela (BCV), está generando distorsiones en la economía, aseguró el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela –Fedecámaras-, Francisco Martínez, quien considera que el instituto emisor viola la Constitución.

El dirigente empresarial fue categórico al señalar que desde hace más de un año, el instituto emisor dejó de publicar las cifras sobre las cuentas nacionales, no se supo más nada sobre la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y sectorial, no se tiene ninguna referencia en torno al comportamiento del aparato productivo, también se desconoce la producción tanto petrolera, como no petrolera, la turística, comercial e industrial, todo lo cual se generan distorsiones que son negativas para el desenvolvimiento de las diversas actividades.

-Ante esta situación irregular, el organismo empresarial no ha tenido más remedio que obtener información que es vital y estratégica, en organismos multilaterales externos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), resultando muy grave y preocupante que los venezolanos no tengamos acceso a esa información que es fundamental para que las empresas tomen decisiones, planifiquen a mediano y largo plazo, definan sus estrategias y mantengan la transparencia en sus relaciones laborales con los trabajadores-, señala Martínez.

Recordó que el Artículo 319 de la Carta Magna, el BCV está obligado a difundir la información sobre el comportamiento de la economía venezolana, en forma periódica, pero no se publican desde el último trimestre del 2015.

En efecto, el artículo 319 de la Constitución, establece: “El Banco Central de Venezuela se registra por el principio de responsabilidad pública, a cuyo efecto rendirá cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con la Ley. También rendirá informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y de los demás asuntos que se le soliciten, e incluirá los análisis que permitan su evaluación. El incumplimiento sin causa justificada del objetivo y de las metas, dará lugar a la remoción del directorio y a sanciones administrativas, de acuerdo con la Ley ….”

Por otra parte, el líder del empresariado organizado del país insiste en que el gobierno continúa por el camino equivocado, ya que pretenden reducir el impacto negativo de la inflación con sucesivos aumentos de salarios, actuando sobre las consecuencias y no sobre las causas que le generan.

-La vía expedita para frenar la inflación, es estimulando la producción nacional-, dijo Martínez.