Laidy Gómez: El votar es un derecho ciudadano que no debe ser criminalizado

La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, expresó que de cara a los comicios del 20 de mayo se debe “marcar una ruta” para que los venezolanos sientan que su voto será respetado.

“El votar o no votar es un derecho ciudadano. No puedes utilizar las redes sociales para satanizar el derecho al voto. ¿Por qué vas a criminalizar a un venezolano por participar? Si no votamos ¿cuál es la alternativa?, se preguntó Gómez.

“Como tachirense, todos los días salgo y llevo atención a las comunidades. ¿Sabes que es difícil? quienes te dicen no participar pero no salen a decirle al pueblo que vamos a hacer”, acotó.

Durante una entrevista en Globovisión, afirmó que Venezuela “no tiene un norte” y que “las elecciones se muestran muy ambiguas”.

La primera autoridad del estado Táchira confía en que en las próximas semanas se pueda “fijar un camino” y los venezolanos puedan participar en un proceso “donde sientan que su voto será respetado”.

Sobre el candidato presidencial Henri Falcón, manifestó: “le tengo que respetar la gallardía para confrontar a los sectores radicales en las redes”.