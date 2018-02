Lilia Camejo: Se deben establecer responsabilidades en cuanto a las desapariciones forzadas

En los últimos meses se ha incrementado las desapariciones forzadas, de personas que son retiradas de sus casas y oficinas sin orden de detención y por hombres no identificados. Denunciaron este miércoles Defensores de derechos humanos, miembros de la plataforma Todos por la Libertad.

La abogada Lilia Camejo señaló que “tenemos denuncias en todas las ciudades del país, que hay venezolanos que están siendo detenidos por personas que se identifican como si pertenecieran a diferentes órganos de seguridad del Estado, y han transcurrido semanas y meses y las personas no aparecen. Esto nos tiene alarmados”.

Sobre este tema, la abogada detalló que hay cinco personas que están desaparecidas, no se sabe dónde están, sus familiares han ido tanto al Sebin y la DGCIM y ningún organismo ha dado respuesta sobre su paradero.

-Estamos viendo con estupor y mucha alarma esta situación. Queremos hacer un llamado al ministro de Justicia. Nosotros entendemos, con muy buena fe que quizás él no sepa lo que esté ocurriendo con esta situación. No es posible que personas armadas estén practicando detenciones sin que haya una orden de un tribunal de control, ni solicitados por un fiscal del Ministerio Público o que las detenciones las hagan cuerpos delictivos-, aseguró.

En relación a este tema, Camejo resaltó que el ministro debe tomar cartas en el asunto, porque si son grupos delictivos que se están haciendo pasar por organismos de seguridad del Estado, hay que darle un parado a esta situación. -Igualmente queremos denunciar que no son solo los civiles quienes están desaparecidos. También militares de las diferentes fuerzas. Tenemos denuncias de que varios funcionarios de la Armada han sido desaparecidos y no se sabe donde están. Oficiales del Ejército venezolano que han salido de sus comandos y no han regresado-, advirtió.

Camejo también denunció el acoso del cual son objeto los abogados de los perseguidos políticos. “En el caso del capitán Caguaripano hubo la persecución contra su abogado Luis Vielma que llegó a un nivel muy delicado en donde los cuerpos de seguridad del Estado se presentaron en el colegio donde estudian sus hijas”, precisó.

En torno al caso del piloto, Oscar Pérez, explicó que todas las detenciones que se han llevado sobre este caso hasta el momento, desaparecieron las personas entre 10 y 15 días.

-Esto es irregular. Es violatorio al debido proceso porque una persona cuando es detenida tiene que ser presentada en máximo 48 horas a un tribunal de control. Estamos buscando a Vanesa Barroso. Ningún cuerpo de seguridad ha dado información sobre donde está. Por este caso van al rededor de 33 personas presentadas en tribunales militares-, aseguró Camejo.