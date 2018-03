Lippa: El Gobierno arrebata la poca producción del campo para mantener política electorera

El gobierno de Nicolás Maduro promueve el quiebre de la producción nacional, lo que ocasiona el desabastecimiento de alimentos en Venezuela.

La denuncia fue realizada por el presidente de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, diputado Luis Lippa, quien indicó que la referida instancia parlamentaria, se encuentra trabajando en la reforma de la Ley de Semilla, que busca brindar seguridad, estabilidad e incentivo al pequeño, mediano y grande productor.

Informó que el país se encuentra en alerta amarilla debido a que en este momento se está produciendo 70 por ciento menos que en el 2017, “y ya había crisis alimentaria. Es necesario que el Gobierno ofrezca garantías reales que no sea quitarle la producción al productor, detener las restricciones y contribuir para que la semilla tenga mejor genética para dar un mejor rendimiento que claramente no tiene en este momento”.

Acompañado de representante de Fedeagro, la Federación del Cacao, la Asociación de Semillas de Venezuela y Federación del arroz, resaltó que hay un peligro latente de perder el ciclo de siembra en este momento, ya que para el momento no se tiene la certeza por parte de las autoridades gubernamental de algo tan básico como lo son los fertilizantes para trabajar la tierra.

El parlamentario expresó además que el cumplimiento de lo establecido, con respecto a los ciclos de siembra en el país, tiene que iniciar desde las filas del Gobierno.

Recordó que en Gaceta Oficial se señala claramente que, no se debe decomisar en ninguna alcabala ni puesto policial ningún tipo de producto y de eso está a cargo el ministro Padrino López, “pero en ese caso están incurriendo algunos alcaldes que han decido retener alimentos que no requiere la población como reserva por ejemplo: en Apure no es necesario que se conserve el queso porque tenemos buena producción y lo que sale es el excedente para abastecer a otros, pero la orden de algunas autoridades locales es detenerlo y lo peor, el pago que pretenden dar a quienes le decomisan la producción está por debajo de los costos, eso tiene que parar”.