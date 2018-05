Lippa: Gobierno se muestra como enemigo del abastecimiento soberano

Un grupo de productores de Cacao del Estado Miranda, quienes fueron notificados que la corporación Miranda tomará tierras y capitalizará la producción, denunció el caso ante la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, que preside el diputado Luis Lippa.

Todo indica, de acuerdo con esta estrategia que está implementando el Ejecutivo, que esa política será implementada en 17 estados del país, dando la impresión, que el Gobierno ha puesto de moda, expropiar los rubros en Venezuela.

Lippa informó que en Apure, Guárico, Portuguesa, Cojedes y Barinas, las alcaldías están tomándose atribuciones que no les corresponden, las ordenanzas no establecen porque no hay forma de ponerle un impuesto que no existe del 15 por ciento a los productores de cacao-, afirma.

Asimismo, destacó que el abuso gubernamental no sólo se refleja al momento de crear impuestos, sino que se observa como un kilo de cualquier rubro, pretenden pagarlo al costo que les provoque, es decir, un kilo de cualquier rubro que cueste 850 bolívares el Gobierno pretende cancelar lo que quiere, Bs 500 y de esos 500 pagarle al productor sólo el 65%, eso no se puede permitir, por el contrario, se debería estimular al trabajador para que los productos, que además son reconocidos internacionalmente generen divisas al país y aumente en el mercado.

El parlamentario alertó que podríamos estar en presencia de una vulgar expropiación, y dados los antecedentes que existen en el país, esto no traería nada bueno para a Venezuela.

-Nos preocupa enormemente que en este momento, están en riesgo más de tres mil pequeños productores que tienen casas y familias que mantener. Es necesario que se estimule y se le den los equipos necesarios al sector que requiere su libertad para aumentar su productividad, porque sino queda en evidencia que es el mismo Estado el enemigo del desabastecimiento soberano del que tanto hacen alharaca que defienden, pero en las acciones quedan al descubierto-.

Lippa hizo un llamado a los gobiernos locales y municipales a acatar la disposición contenida en la Gaceta Oficial con decreto de Ley del 22 de enero del año en curso, donde se encargó al Ministro de la Defensa, General Padrino López de impedir que las autoridades municipales, ordenen retener alimentos y cualquier rubro agropecuario por medio de alcabalas, “¿Acaso el General no tiene autoridad?”.

Lippa precisó, que es necesario frenar la nueva modalidad que se pretende imponer sobre el trabajador del campo, para que el Estado tenga el dominio de las tierras y como si ya eso no fuera suficiente, establecer unos impuestos sobre productos que están exonerados.