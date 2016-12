LoMásNoticiosoDel2016 Marzo: Asamblea Nacional queda nula

El tercer mes del año registró la decisión del TSJ de anular los actos emanados de la Asamblea Nacional por aparente desacato al Poder Judicial. En tanto, una treintena de saqueos se desarrollaban en varios estados por hambre.

La noticia suceso fue la masacre de mineros en Tumeremo, estado Bolívar,

seguida del despegue de una avioneta del aeropuerto de Barquisimeto, transportando un alto alijo de droga que llegó a República Dominicana.

1 al 7

1 La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia sentenció que será nulo todo acto de la Asamblea Nacional que contemple la destitución de un magistrado, incluyendo la revisión de su designación.

La Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos (Anpage), pidió a la Superintendencia Nacional para los derechos Socioeconómicos (Sundde), aumentar la hora de estacionamiento de 12 a 130 bolívares.

En una sorpresiva declaración, el presidente Evo Morales pidió ver a su hijo al que daba por muerto después de un romance secreto con una mujer que ahora es investigada por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

2 Se contabilizaban 32 saqueos o intentos de saqueos producto de la escasez de alimentos en Venezuela y el malestar social de la población, cifra que manejaba la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Además, cuantificó 757 protestas por este descontento.

4 La policía de Brasil detuvo al expresidente de ese país Luiz Inácio Lula da Silva para interrogarlo por escándalos de corrupción en la estatal petrolera Petrobras. Además se allanaron varias casas y otras edificaciones vinculadas a él y su familia. Lula da Silva reaccionó con indignación y dijo que el caso de corrupción de Petrobras se convirtió en una cacería de brujas en contra de su persona y del Partido de los Trabajadores.

5 Se conoció de la masacre de 28 mineros en Tumeremo, fundo Atenas, estado Bolívar, zona que inmediatamente fue militarizada. El suceso se produjo en una mina ilegal de oro, tras un enfrentamiento entre bandas por el control del metal precioso. El gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, negó la versión, argumentó que se había realizado un recorrido por la zona con los efectivos de la Guardia Nacional y no se encontró nada.

7 Subió de 20 a 35 bolívares el pasaje urbano en Barquisimeto de lunes a viernes, y a 45 bolívares sábados y domingos y luego de las 7:00 de la noche.

8 al 15

8 El Tribunal 9 de Control de Caracas ratificó la medida de privativa de libertad contra el exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, y le fijó su reclusión en el Helicoide, sede del Sebin, mientras enfrenta un proceso por presunta corrupción. Rosales fue arrestado a su llegada a Venezuela en el mes de octubre de 2015, luego de pasar seis años fugitivo de la justicia y sería enjuiciado privado de libertad.

8 Educadores nacionales de Lara y 11 estados del país iniciaron un paro de 48 horas, exigiendo reivindicaciones salariales al Gobierno. Los docentes rechazaron categóricamente la propuesta de un incremento salarial de 82% por parte del Ministerio de Educación, mientras pedían que el aumento fuera superior a los cuatro salarios mínimos, a objeto de que compense la alta inflación que sufre el país.

9 Se realizó una toma simbólica del rectorado de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), por parte de estudiantes de ingeniería civil, quienes mediante consignas exigieron a las autoridades universitarias que rindieran cuentas con relación a los gastos que se generan en esa casa de estudios superiores.

9 Por colapso de cloacas cerraron oficinas del Registro Mercantil Primero, con sede en la Torre David de Barquisimeto. Ante la situación enviaron un comunicado a la central en Caracas del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).

10 Educadores rechazaron la firma de la VII Convención Colectiva de Trabajo, porque, entre otros puntos, el HCM quedó por debajo de lo requerido que eran 200 mil bolívares de cobertura y solo se aprobó la mitad, lo dijo Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores seccional Lara.

13 El ministro para la electricidad Luis Motta Domínguez, alertó sobre la disminución del nivel del agua en la represa del Guri, asegurando que estaba por debajo de las compuertas del aliviadero.

15 Mueren violentamente cinco internos y un custodio acuchillado tras motín en Fénix, hecho que dejó además 57 heridos, uno de ellos Wilson Bergel, director del penal, afectados por pedradas, al rebelarsae los internos por hambre.

16 al 19

16 El Gobierno nacional anunció que serían no laborables durante la Semana Santa los días lunes, martes y miércoles para el sector privado, para lograr un ahorro energético ante la amenaza de un colapso eléctrico.

17 Dejó de circular el diario El Carabobeño por falta de papel periódico que dejaron de enviarle desde la Corporación Maneiro, dependiente del gobierno nacional. Llevaba 82 años informando a sus lectores.

18 Fallece en Caracas el cantante nacido en 1970 en el Zulia, Edgar Alexander, por complicaciones de salud. Integró la agrupación Los Impala y Azúcar, Cacao y Leche.

Reos armados secuestran a funcionarios y se apoderaron del Centro Penitenciario David Viloria (Uribana). Lanzaron una granada en una de las áreas del recinto carcelario que dejó tres muertos y varios heridos. La violenta reacción en boca de los propios internos es que querían regresar a la Uribana “chévere” donde ellos tenían el control.

19 La caraqueña Yulimar Rojas, de 20 años, especialista en salto triple, le entregó a Venezuela su primera medalla de oro en un mundial de atletismo en la segunda jornada del campeonato bajo techo que se desarrolló en Portland, Estado Unidos.

Kristhielee Caride fue despojada de su corona de Miss Puerto Rico, a causa de unas declaraciones consideradas desdeñosas hacia la prensa de su país durante una entrevista en un evento en la que dio respuestas entre dientes, seria y sin mirar a las cámaras. “Es que las cámaras no me encantan”, dijo cuando la entrevistadora le preguntó si no tenía ganas de hablar.

24 al 30

24 Despegó una avioneta de Barquisimeto con destino a República Dominicana con 349 panelas de droga, por cuyo hecho fueron detenidos cinco venezolanos en ese país, entre ellos el piloto de la aeronave, una Cessna modelo C404, mientras en la terminal aérea de Barquisimeto la ONA detuvo a tres guardias nacionales implicados en el caso.

26 Falleció el actor venezolano Carlos Márquez, recordado por las telenovelas La Fiera, Leonela, Estefanía, Topacio, Pura Sangre y Amores de Fin de Siglo, entre otras. El teatro, el cine y la televisión se impactaron ante tan irreparable pérdida.

29 Se alzaron los tachirenses por el incremento del pasaje de transporte urbano. En medio de la protesta mueren dos policías arrollados por un autobús secuestrado por estudiantes y cuatro quedaron gravemente heridos.

Los Guaros de Lara (17-11) inscribieron su nombre entre los clasificados a la postemporada de la Liga Profesional de Baloncesto 2015-2016. Se trató de su llegada al playoffs por tercera vez en fila y octava en 14 temporadas.

30 El primer trimestre del año cerró en Lara con 217 muertes violentas. Lara figuró entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, ocupando el número 25 en lista. En enero hubo 67 crímenes, en febrero 69 homicidios y en marzo 81 asesinatos.

Demúltiples disparos y uno en la cabeza fue asesinado el alcalde de La Ceiba, estado Trujillo, Marco Tulio Carrillo.

