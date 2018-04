Lorenzo Mendoza a estudiantes de la ULA: Los necesitamos para cambiar lo que no está bien

El empresario venezolano, presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, fue galardonado con la placa “Ciudadano Honoris Causa”, que otorga diversos sectores merideños a propósito de los 233 años de aniversario de la Universidad de Los Andes (ULA).

El acto de reconocimiento fue marcado por el discurso que el presidente ejecutivo de Empresa Polar sobre la libertad y el éxodo de venezolanos a otras latitudes por la crisis que vive el país.

“Soy libre cuando respeto la libertad de otro, respeto mutuo, reconocer al otro. Tendremos diferencias pero no podemos agredir a los demás”, dijo Mendoza, al tiempo que dirigió su discurso en torno a la justicia y a la libertad: “La justicia es una sola, la solidaridad es reconocer que no somos indispensables”, expresó.

Lorenzo Mendoza a pesar de dar un discurso alentador y motivador para que los estudiantes de la ULA se queden en Venezuela su deber de padre lo obligó a aconsejar a los jóvenes que deseen migrar, que tengan alguna oportunidad, algún proyecto que los invite a migrar lo hagan para el hemisferio sur. Sin embargo fue claro en que quien migra corre riesgos. “La realidad es que yo los invito a que no cambien otros problemas por otros. Yo llevo una estadística por lo menos en el caso Polar y de gente cercana. Nueve de 10 están pasando mucho trabajo. Cuando la tempestad esta dura, hay que quedarse. Si uno tiene un piso solido, por más que sea, agárrese, aguante, les toca, es lo que nos toco, es lo que les toco. No piensen que salir es una vía para lograr conseguir algo que es digamos como dicen en El Dorado, el tesoro que de alguna forma voy a conseguir”, aseguró.

Hizo un llamado a los estudiantes no solamente de la ULA si no de toda Venezuela. “Necesitamos de ustedes los estudiantes, los jóvenes venezolanos con su empuje, su espíritu emprendedor y su superación. Necesitamos mucho su espíritu rebelde, su ímpetu para luchar y sus ganas de cambiar lo que no está bien. La universidad y la empresa privada los necesitamos a ustedes y sobre todo, Venezuela los necesita. Comparto completamente el lema que ustedes tienen aquí “Esperanza y Libertad”, eso si, libertad responsable”, mencionó el empresario.

Aseguró que la unión entre la universidad y la empresa privada siempre genera cosas buenas. “Universidad y empresa privada son dos fuerzas irremplazables al momento de dar crecimiento económico y desarrollo social, que es lo que Venezuela necesita en este momento y es lo que sacara a nuestro amado país de la situación que se encuentra actualmente”.

“Hace falta inversión pública y privada. Hace falta que haya mucha inversión y la inversión solamente viene cuando hay estabilidad y una economía de mercado, eso lo tenemos que forzar porque eso es necesario para el bienestar de todos ustedes. Les pido a ustedes que también crean en esto y que entre todos luchemos porque Venezuela cuente siempre con la universidad y con la empresa privada igual que como siempre nosotros contaremos con la juventud, con los estudiantes y el emprendimiento que vendrá de cada uno de ustedes. Sigan adelante que Venezuela los necesita y cuenta con cada uno de ustedes. Que viva la ULA, que viva la universidad, que viva Venezuela y que vivan sus jóvenes”, finalizó Lorenzo Mendoza ante el auditorio del Aula Magna de la ilustre Universidad de Los Andes, que estaba repleto de estudiantes y personas de la sociedad civil merideña.

La ULA, ofreció una misa de acción de gracias, en conmemoración a su creación en el año 1785. Al acto asistió como invitado especial y orador de orden el rector de la Universidad Metropolitana Benjamin Scharifker, junto a Lorenzo Mendoza.