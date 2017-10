Luis Florido: Falso que próxima semana se retoma proceso exploratorio

El presidente de la comisión de política exterior de la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, negó las informaciones ofrecidas por representantes del gobierno quienes aseguran que la próxima semana se tenga planteado retomar el proceso de exploración del diálogo.

“Desde la unidad reiteramos lo dicho el 26 de septiembre. No asistiremos a República Dominicana porque no habían avances, Nicolás Maduro no cumplió condiciones”, colgó en su cuenta de la red social Twitter.

Para Florido en lugar de avanzar en el proceso exploratorio se ha retrocedido porque el Consejo Nacional Electoral no permitió la sustitución de candidatos para las elecciones de gobernadores.

“Lo único 95% cierto, es que los venezolanos rechazan a Maduro y a sus candidatos y saldrán a votar este domingo 15 de octubre “, indicó.