Luis Salamanca: CNE aplica un operativo sano

La convocatoria a la renovación de partidos políticos fue aplicada con la intención de que las organizaciones de oposición no logren la meta, y que por lo tanto, se tenga una sola fuerza política en el país: el PSUV.

De esta manera se expresó el politólogo Luis Salamanca, tras la dilación en la instalación de la maquinaria reportada durante este sábado. En entrevista a EL IMPULSO, aseguró que no solo buscan eliminar a la disidencia sino también impedir que al menos un partido se legalice, en caso tal de que el Tribunal Supremo de Justicia declare a la Mesa de la Unidad Democrática ilegítima luego de que se introdujera un recurso por supuestas irregularidades en la recolección del 1 % para el revocatorio.

“Hay todo un operativo malsano, algo de mala fe para evitar que los partidos se legalicen. Pero es importante que acudan al proceso porque si ninguno queda legítimo, solo estaría la MUD como tarjeta y ya sabemos que la quieren sacar del juego”, subrayó.

Ante este panorama, considera pertinente que la Unidad plantee una acción cooperativa, la cual supone lograr un consenso para que uno o dos partidos consigan su legalización, gracias a la ayuda que presten las demás toldas en cuanto a la movilización. De igual forma aclaró que el escenario actual denota a una oposición desprendida, por lo que dicho consenso traería competencias internas.

“El Gobierno va a hacer las elecciones una vez que desaparezcan los partidos, entonces la harán contra ellos mismos y no las van a perder. Los escenarios de partidos únicos son no democráticos, ahí si es verdad que se estaría liquidando la democracia. Si no hay oposición, no hay manera de que se exprese toda la población partiendo de las distintas visiones. Sería un ‘yo con yo’”, sentenció. Aunque el promedio de validación se ubica en los cinco minutos, considera que todavía resta tiempo suficiente para que la Mesa “sacrifique” a algunos partidos, en aras de mantener una opción distinta a la que presenta el Gobierno, ante un eventual proceso de elección. Respecto a la reunión que sostendrá la coalición el próximo martes, Salamanca indicó que esta experiencia que inició este sábado con grandes obstáculos, debe verse como una prueba piloto de la cual pueden obtener una estrategia que les permita avanzar y continuar siendo una opción en la vida política del país.