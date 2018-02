Luis Vicente León: Venezuela vive uno de sus peores momentos

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, lamentó que el Gobierno y la oposición no llegaran a un acuerdo en el proceso de negociación que se llevó a cabo en República Dominicana y aseguró que “Venezuela vive uno de sus peores momentos históricos”.

“Es lamentable que no se haya llegado a un acuerdo favorable para resolver la crisis política, económica e internacional que vive el país. Esto no se refiere a la obligación de llegar a cualquier acuerdo, aunque sea malo. Sino a no entender que sin acuerdo bueno, todos vamos a padecer”, dijo León a través de su cuenta en la red social Twitter.

Sostuvo, además, que sin la firma de un acuerdo, no hay forma que la comunidad internacional mayoritaria reconozca los resultados de las elecciones presidenciales, convocadas este miércoles para el próximo 22 de abril.

No participar en comicios

Por su parte el dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez afirmó que en vista de que no se logró llegar a un acuerdo entre Gobierno y oposición en el proceso de negociación en República Dominicana, “lo que procede es que tampoco se puede participar en un proceso electoral en estas condiciones”.

Señaló que sería imprudente participar en las elecciones presidenciales, porque sería convalidar al gobierno del presidente Nicolás Maduro en unas elecciones que serían fraudulentas.