Maduro: Declaración de Santos sobre el 20M va contra el pueblo

El presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, rechazó las declaraciones de su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, sobre las elecciones de este domingo 20 de mayo y denunció que, “su declaración va contra el pueblo”.

“Por ahí salió Santos diciendo que él no reconoce los resultados de las elecciones del domingo; es una falta de respeto a ustedes, porque no tiene que ver que reconozca o no a Maduro, ellos ya saben que a Maduro no le gana nadie estas elecciones”, aseguró el aspirante presidencial desde un acto realizado en el estado Táchira.