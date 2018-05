Maduro: el 20 de mayo debemos salir a rechazar al imperialismo

El candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, en una actividad masiva en San Fernando de Apure, llamó a los venezolanos a salir a votar masivamente en las elecciones presidenciales y a Consejos Legislativos Regionales del 20 de mayo para no entregar la patria al imperialismo.

“El 20 de mayo el pueblo saldrá a votar y haremos respetar la decisión del pueblo con firmeza, con la verdad”, recalcó.

“No me vayan a fallar. No me dejen solo apureños, confío en ustedes. Vamos al combate, a la batalla” porque “seguro estoy que el domingo 20 de mayo vamos a la victoria”, expresó.