Manuel Texeira: Nos estamos jugando el futuro del país

Es necesario hacer un llamado a los líderes políticos del país, tanto de la Unidad Democrática como del gobierno nacional, a que tomen decisiones con sensatez y no se dejen guiar por las redes sociales, ya que se debe actuar con altura por el bienestar de todos los venezolanos.

Dicho pronunciamiento fue realizado por el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Texeira, quien aseguró que esta semana es decisiva para el país, ya que se estaría definiendo el futuro de la patria.

“El llamado aquellos que dirigen las riendas políticas para que actúen con gran altura y hasta decirle a la gente, aquello que no quieren escuchar: Hay que entenderse con quien piensa diferente o con quienes pensamos que le han hecho daño al país. La reconstrucción del país pasa por sacarlo de la crisis y llevar a Venezuela a la prosperidad, pero la vía no es una escalada de violencia, que sabemos dónde empieza pero no donde termina”, indicó.

En ese sentido, explicó que en estas horas de rumores y propuestas, debe reinar la sindéresis en todo el país, para poder lograr los mejores resultados para los venezolanos.

“El gobierno debe retirar la Constituyente y retornar al orden constitucional. No nos cansaremos de pedirle al oficialismo que retire la ANC, porque esta no sólo es rechazada por factores de oposición, gobiernos extranjeros y organizaciones amigas del pueblo venezolano, sino que ese mecanismo lo rechaza el chavismo de base, porque entienden perfectamente que tal como los decretos de emergencia económica y los 14 motores, es una medida tampoco resolverá la crisis alimentaria y la escasez de medicamentos”, dijo.

Asimismo el parlamentario por el Movimiento Progresista (MPV) insistió que tanto el oficialismo como la oposición, deben entender que es momento de buscar una solución real, sincera y de cara al país “un mecanismo que permita, más allá de ceder posiciones o exigencias, salir de la crisis que vive Venezuela y aquella que podría transitar sino hay entendimiento”.

Finalmente, Teixeira señaló que hoy más que nunca se debe reflexionar “está en juego el futuro de la patria, hay que tomar decisiones duras. No es una negociación cero mata cero es donde gane el país, y así, triunfa la paz”.