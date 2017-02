Marquina: Gobierno ha confiscado el salario real de trabajadores

La improvisación del Gobierno, lejos de resolver los problemas que hoy están viviendo los venezolanos, lo que ha venido es agravándolos cada día, el Ejecutivo con estas medidas erradas ha confiscado el salario real de los trabajadores, aseguró el diputado Alfonso Marquina, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

Advierte que hoy en día con estas políticas del señor Nicolás Maduro, se ha materializado la “desalarización” del ingreso de los trabajadores, violando incluso la Ley del Trabajo que establece que el ingreso del trabajador, en cuanto a bonos no salariales no puede exceder de las dos terceras partes del ingreso por el trabajo y en estos momentos, el salario del trabajador representa menos de una tercera parte del ingreso, porque todo lo que está cobrando no es salario.

Explico que este bono de alimentación que se acaba de aprobar, cuando se le paga el bono de fin de año, no se incluyen como salario, para calcular ese pago de todos los fines de año. Afirmó que este fin de año, cuando los trabajadores vayan a cobrar su aguinaldo, les será pagado en función de los 40.600 del salario mínimo y no en función de los 148.000 bolívares del ingreso total que perciben.

-Por eso hoy llamamos a la reflexión del pueblo de Venezuela, estas políticas de Nicolas Maduro, lejos de favorecer a los trabajadores, a los empresarios, a la economía venezolana y al sector público, lo que está es generando mayores problemas, el pretender enfrentar la inflación solo aumentando el ingreso del trabajador, es tanto como querer apagar el fuego echándole gasolina, si no se hacen los ajustes macroeconómicos, en materia fiscal, tributaria, y monetaria que tienen que hacerse, lejos de resolver el problema de la inflación, estos aumentos representan más inflación, el trabajador podrá ganar más dinero, pero el poder adquisitivo de ese salario, cada día es menor, afirmó Marquina.