“Medicamentos de alto costo tienen fallas de 95% en el país”

Las fallas de los medicamentos de alto costo en el país, está en el orden del 95%, mientras que en el caso de las medicinas tradicionales, las fallas superan el 85%, aseguró el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos.

Aseguró que ante las patologías de cáncer, los mismos médicos oncólogos, le han dicho que los pacientes que quieran salvarse de la muerte por cáncer, tienen que irse del país, porque no hay medicamentos, hay fallas de más del 90% en medicamentos de alto costo, “y señores, se está pagando con vidas, esta situación”, aseguró

Precisó que en el país se acabó con el acceso a los medicamentos, afirmando que lamentablemente ven llegar los pacientes a las puertas de las farmacias y solicitar los medicamentos, luego salir sin ellos, llorando porque no los pueden pagar.

-Esta es la realidad que estamos viviendo en el país, y al gobierno no le importa, le están fijando los precios a las medicinas y es bueno que se sepa que estos precios son autorizados por el Ejecutivo, de manera que si no pueden comprar los medicamentos no se les tomen y muéranse, porque lamentablemente esta es la política que se está estableciendo en el país, y sálvese quien pueda, y esta no es la realidad que debemos tener en una Venezuela tan maravillosa y de tantos recursos-, aseguró Ceballos.