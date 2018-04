Movimientos sociales de VP se suman a Frente Amplio para oponerse a fraude del #20May

Un comunicado conjunto mediante el cual expresan su intención de sumarse al Frente Amplio Venezuela Libre, para encabezar la lucha contra el fraude electoral que pretende imponer el régimen de Nicolás Maduro el próximo 20 de mayo, firmó este lunes la dirigencia de los movimientos sociales de Voluntad Popular.

En efecto, el responsable nacional del Movimiento Deportivo de Voluntad Popular, Borman Angulo, afirmó que el deber de los líderes sociales y políticos es despertar conciencia en la sociedad venezolana para que entienda que no habrá democracia mientras no se defiendan sus valores en la calle.

-La democracia venezolana no ha sido un regalo de Dios, sino que es algo que logramos conquistar con mucho esfuerzo. No es un asunto electoral, sino que concierne a cada maestro, a cada empresario y a las madres y padres de nuestra República. Porque sin democracia no somos ciudadanos, ni somos libres-, aseguró.

Señaló que el objetivo del régimen es perpetuarse en el poder, mediante el fraude electoral y en ese sentido hizo un llamado a todos los líderes de la sociedad civil a sumarse a la lucha por recuperar la democracia en Venezuela.

-El régimen pretende disfrazar con unas elecciones fraudulentas su ilegítima presencia en el poder. Esta es una nación donde las mujeres deben conquistar sus derechos, donde todavía hay muchos crímenes ecológicos por prevenir, porque todavía falta por construir esa Venezuela donde todos los derechos sean para todas las personas. Es un deber común para los movimientos sociales poner fin a todos estos problemas y tomar con mano firme nuestra bandera de lucha para poner fin a esta trágica crisis existencial-, apuntó.

La responsable de los gremios de Voluntad Popular en el estado Monagas, Diorkis Bravo, señaló que cada uno de los movimientos sociales de Voluntad Popular se encuentra en estos momentos recorriendo las calles para informar a los venezolanos sobre el fraude.

-Cada uno de los movimientos sociales de Voluntad Popular está recorriendo las comunidades y barriadas, cada una de las regiones del país, para explicar al pueblo las razones por las que no participamos en ese fraude electoral. No se trata solo de abstenerse a participar en unas elecciones, sino a no convalidar el fraude, de no reconocer a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente-. Indicó.

Por su parte, la dirigente del Movimiento Mujeres con Voluntad, Diana Merchán, aseguró que en este momento crítico de la historia del país recae en las mujeres la responsabilidad de llevar la esperanza a todos aquellos quienes desean la reconciliación nacional.

-Hacemos un llamado a todas esas mujeres venezolanas que diariamente sufren para llevar a los chamos al colegio, porque no consiguen transporte para ir a trabajar o la comida para alimentar a sus hijos. El llamado es a no convalidar el fraude y ser la esperanza de todas aquellas personas que quieren #LaMejorVzla, donde haya reconciliación entre los venezolanos y donde todos los derechos sean para todas las personas-, afirmó.

La dirigente del Movimiento Gaviota de la tolda naranja, Yadira Silva, invitó a todos los venezolanos que tienen algún familiar encarcelado a no legitimar al régimen que ha destruidos las cárceles venezolanas.

-Tenemos 55.000 presidiarios y 40.000 personas sin proceso a nivel de comisaría. Porque existe una gran negligencia dentro de las cárceles, porque tenemos que hacer un llamado de conciencia para que no abandonemos este problema y no convalidemos el fraude electoral-,precisó.