MUD: El 15 de octubre será el “principio del fin” del oficialismo

Para el comando de campaña de la Unidad Democrática, el 15 de octubre será el “principio del fin” del oficialismo venezolano. La eventual derrota de Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela en las elecciones regionales es vista como estratégica porque lo debilita de caras a las presidenciales, al despojarlo de la hegemonía institucional, y “negociar” las elecciones presidenciales dentro de la Constitución.

El alcalde de Baruta,y coordinador del comando, Gerardo Blyde, está consciente que debe sortear obstáculos: el ventajismo electoral en medios del Estado y las amenazas de juicioPara el comando de campaña de la Unidad Democrática, el 15 de octubre será el “principio del fin” del oficialismo venezolano. La eventual derrota de Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela en las elecciones regionales es vista como estratégica porque lo debilita de caras a las presidenciales, al despojarlo de la hegemonía institucional, y “negociar” las elecciones presidenciales dentro de la Constitución.

El alcalde de Baruta,y coordinador del comando, Gerardo Blyde, está consciente que debe sortear obstáculos: el ventajismo electoral en medios del Estado y las amenazas de juicios o inhabilitaciones de candidatos. “Cualquier trapisondas será develada porque el ciudadano sabe que estamos guerreando, peleando y dispuesto a decir antes que ocultar información”, dijo.

Esta semana la MUD y los comandos reforzarán la campaña para enseñar votar, en la tarjeta que están los rostros de los 19 que ganaron las primarias y los 4 aspirantes designados en consenso y que, por la negativa del Poder Electoral y el aval del Tribunal Supremo de Justicia, no pudieron sustituirse en el tarjetón.

Durante una entrevista realizada por El Nacional,Blyde declaró que las elecciones regionales no son una trampa, “son una forma de darle una derrota electoral a Maduro y su combo. En lo político, es una manera de quitarle poder al poder”.

“En 2005, empujados por los mismos voceros de la abstención, cometimos un error histórico: no participamos. Entre 2005 y 2010 se aprobaron todas las leyes comunales que le quitaron poder a las regiones, concentraron el poder en manos del Presidente de la República y se exacerbó la hegemonía del poder. ¿Qué tiene hoy Maduro? Muchísimo poder pero no tiene pueblo. El pueblo sabe que puede disminuir ese poder: votando por los diputados le quitó el Parlamento. ¿Que ha sido silenciado? Sí, pero es el único poder reconocido en el mundo. Si no hubiéramos votado no tendríamos un alter ego democrático”, agregó.

Sobre las probabilidades de que el Gobierno gane la mayoría de las gobernaciones apuntó “eso no va a pasar. Tendría que haber un fraude masivo, gigantesco y, de tener algún elemento o sospecha, lo informaremos al país. Aquí todo el mundo, incluyendo al gobierno, está consciente que el PSUV no gana. Maduro dijo hace tres semanas: “Creo que podemos ganar 10 gobernaciones”. Ya reconoció que están perdidos. Que de 23, la meta sea 10 es admitir que la Unidad gana, como mínimo, 13. De allí pa’ arriba, seguirá subiendo”.s o inhabilitaciones de candidatos. “Cualquier trapisondas será develada porque el ciudadano sabe que estamos guerreando, peleando y dispuesto a decir antes que ocultar información”, dijo.

Esta semana la MUD y los comandos reforzarán la campaña para enseñar votar, en la tarjeta que están los rostros de los 19 que ganaron las primarias y los 4 aspirantes designados en consenso y que, por la negativa del Poder Electoral y el aval del Tribunal Supremo de Justicia, no pudieron sustituirse en el tarjetón.

Durante una entrevista realizada por El Nacional,Blyde declaró que las elecciones regionales no son una trampa, “son una forma de darle una derrota electoral a Maduro y su combo. En lo político, es una manera de quitarle poder al poder”.

“En 2005, empujados por los mismos voceros de la abstención, cometimos un error histórico: no participamos. Entre 2005 y 2010 se aprobaron todas las leyes comunales que le quitaron poder a las regiones, concentraron el poder en manos del Presidente de la República y se exacerbó la hegemonía del poder. ¿Qué tiene hoy Maduro? Muchísimo poder pero no tiene pueblo. El pueblo sabe que puede disminuir ese poder: votando por los diputados le quitó el Parlamento. ¿Que ha sido silenciado? Sí, pero es el único poder reconocido en el mundo. Si no hubiéramos votado no tendríamos un alter ego democrático”, agregó.

Sobre las probabilidades de que el Gobierno gane la mayoría de las gobernaciones apuntó “eso no va a pasar. Tendría que haber un fraude masivo, gigantesco y, de tener algún elemento o sospecha, lo informaremos al país. Aquí todo el mundo, incluyendo al gobierno, está consciente que el PSUV no gana. Maduro dijo hace tres semanas: “Creo que podemos ganar 10 gobernaciones”. Ya reconoció que están perdidos. Que de 23, la meta sea 10 es admitir que la Unidad gana, como mínimo, 13. De allí pa’ arriba, seguirá subiendo”.