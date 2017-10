MUD confía en los testigos para la defensa del voto

Gerardo Blyde y Liliana Hernández, integrantes del comando de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), estiman que con la cantidad correcta de testigos y coordinadores de centro se pueden defender los votos como se hizo en el 2015 para las parlamentarias.

Para Hernández, coordinadora electoral de la MUD, “Ellos han sido apoyos de sistema, se han hecho todas las auditorias pero se han venido haciendo por técnicos nuestros. En el proceso del Psuv nadie sabe con cuántos votos fue electo, por eso insisto en los testigos, hay que velar porque el voto se genere bien, que los ciudadanos reciban las boletas y expliquen a los otros cómo votar por los candidatos de las primarias”, dijo mientras explicó que hay que velar que el voto se genere correctamente.

Rechazó las atribuciones en las elecciones por parte de la presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, quien a su juicio, busca perjudicar que las personas acudan a votar.

“Para hacer un fraude tendriamos que no tener testigos en la mesa y no tener participacion. Cuando la participación es alta no hay forma que hagan algo por alguna vía, cuando hicieron la ANC tal fue el desastre que nadie sabe la cantidad de votos por la cual fueron electas”, aseguró Hernández.

Por su parte el jefe de campaña de la MUD, Gerardo Blyde, asegura que el gobierno busca incentivar la abstención, “ponernos obstáculos en el camino electoral para tratar de sacarnos de la vía electoral, tratar de ganar no porque son mayoría sino impidiendo votos impidiendo las sustituciones, un sistema que debía estar abierto hasta las 12 de la noche, por vías de hecho impiden un derecho que es la sustitución”.

“No querían contarse luego que ganamos la Asamblea, nos quitaron el revocatorio, la elección de gobernadores en diciembre del año pasado, no nos preguntaron si queríamos la Constituyente”.