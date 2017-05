MUD: La resistencia también debe conquistar la noche en toda Venezuela

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, en nombre de la Mesa de Unidad Democrática realizó un balance de la jornada de protesta denominada el plantón realizada el pasado lunes en todos los estados del país y aprovechó la oportunidad para reiterar la invitación a una marcha nocturna que se llevará a cabo este miércoles.

“Venezuela resistió en la convocatoria del día lunes en los 24 estados activados. El promedio de la jornada fue de 10 horas de resistencia tomando las principales vías, autopistas y calles. Hubo Estados donde se tomaron todos los municipios y no solamente las capitales. En esta jornada el pueblo de Venezuela demostró, no solamente que esta resistencia y que esta lucha está a lo largo y ancho de todo el país, sino que el espíritu de la resistencia está firme y vivo, y no solamente la resistencia en el hecho de la protesta, sino la resistencia como convicción y la capacidad de permanecer todo el tiempo que haga falta, luchando en contra de la dictadura”, sentenció.

El parlamentario igualmente lamentó la muerte de cuatro venezolanos que fueron asesinados por ejercer su legítimo y constitucional derecho a la protesta pacífica, y responsabilizó al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, por estos crímenes.

“El día de ayer (lunes) fueron asesinados 4 venezolanos, Luis Álvarez de 17 años por impacto de bala y se presume que fue asesinado por un Policía Nacional en Palmira, estado Táchira; Diego Hernández de 33 años asesinado por impacto de bala en Capacho, presuntamente por Politáchira; Javier Velásquez de 42 años en el estado Mérida quien fue asesinado presuntamente por colectivos paramilitares y Jeyson Mora Castillo quien fue asesinado en el estado Barinas presuntamente por la Guardia Nacional. Nosotros nos solidarizamos por supuesto con su familia y responsabilizamos a Néstor Reverol quien es el jefe de la represión en Venezuela, por estos hechos tan lamentables”, dijo.

Por otra parte, Guevara anunció que debido al compromiso asumido por los venezolanos, la dirigencia opositora tomó la decisión de profundizar un poco más la agenda de lucha y por ese motivo invitó a participar en las próximas actividades de calle.

“Ratificamos la convocatoria para movilizarnos la noche de este miércoles. La actividad está planteada desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche y no vamos a realizar ninguna marcha por razones de seguridad, simplemente nos concentraremos en los puntos seleccionados y enviaremos un mensaje claro a la dictadura, que también estamos dispuestos a tomar las calles de noche con mucho entusiasmo y organización”, dijo.

Igualmente convocó a una movilización para el día jueves que partirá desde el oeste de Caracas, hasta la sede del Ministerio de Interior y Justicia en el centro de Caracas, la cual iniciará a las 11 de la mañana.

En este sentido, precisó que las mesas regionales informarán en las próximas horas, cuáles serán los destinos en cada estado, para repudiar y condenar las muertes de 40 venezolanos por parte de la dictadura.

Finalmente, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, adelantó que el día sábado habrá una actividad masiva que tomará las principales calles y autopistas de todo el país y acotó que los detalles serán informados en los próximos días.