Mueren siete niños al día por falta de medicinas y alimentos

Siete niños mueren diariamente en el país por falta de insumos y alimentos, aseguró el Dr. Huniades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, a raíz de la publicación de los boletines epidemiológicos que registraron la muerte de 11.466 niños que murieron durante el 2016, lo que refleja un aumento del 30,12% y que generó la salida de la ministra de Salud.

Precisó que las cifras del boletín no solamente son alarmantes para el Estado venezolano, para la población en general, sino que son cifras vergonzosas, cosa que no agarró de sorpresa al gremio medico, porque tienen años denunciando primero, la falta de responsabilidad del Estado venezolano y de los diferentes entes del Estado, en la no publicación de los boletines epidemiológicos por que existe una normativa venezolana que dice que semana que se acaba, semana que debe publicarse esta información para poder de qué se muere la gente y de qué se enferma.

-Sin embargo, como somos médicos tenemos una red conformada, y por vías extraoficiales vamos sacando las cuentas, por lo que para nosotros no es noticia, lo que si es una noticia impactante para la población venezolana, ver como está desasistido desde el punto de vista del Ministerio de la Salud toda la población venezolana-, aseguró.

Retroceso de veinte años

Advierte el galeno que hemos retrocedido por lo menos veinte años o treinta años con algunas enfermedades, y en relación a la malaria recordó que fue comenzando el siglo cuando Venezuela fue abanderada en la lucha contra esta enfermedad.

-Hoy tenemos Difteria, que teníamos 25 años si esta enfermedad; Tuberculosis, están saliendo los neonatos de las maternidades sin sus vacunas, porque no hay vacunas contra este flagelo; la Diabetes que estaba en 5to. lugar en mortalidad en los adultos pasó a ser cero, porque no ya insulina, los pacientes diabéticos se están muriendo; los antihipertensivos, los pacientes que sufre de HIV (Sida), no hay vacunas suficientes en el país para vacunar a los niños conra enfermedades prevenibles por vacunas, siendo estas las cifras que están impactando-, asegura Urbina.

Aseguró que se están muriendo los neonatos prematuros, porque el Gobierno decidió desde hace dos años, no comprar los productos para tratarlos, afirmando que hoy estamos viendo las consecuencias de una mala política y de una mala administración de la salud en Venezuela.

Señala que aún cuando desconoce las razones por las cuales se publicó el boletín epidemiológico del 2016, recordó que Venezuela esta en mora con la Organización Mundial de la Salud al no publicar los boletines epidemiológicos.

Asimismo denunció que mientras no hay dinero para comprar medicinas, se le pagan a una publicista brasileña 11 millones de dólares y también hay recursos para comprar gases lacrimógenos y gases de pimienta para reprimir a una población indefensa que va pacificamente a manifestar sus derechos que están consagrados en la Constitución .

-Con lo que cuestan cuatro bombas lacrimógenas, podemos alimentar durante un mes a un niño venezolano, cuando en estos momentos el 52% de la población infantil está desnutrida, de acuerdo con la encuesta de condiciones de vida de Encovi-.dijo Urbina.

Ratificó que siete niños menores de un año se mueren diariamente en el país, por falta de medicamentos, de alimentación y debido a las malas políticas en materia de salud.

2011-2016 mortalidad infantil es de 90%

-Y cuando revisamos el anuario del 2011 hasta el 2016 publicado, el aumento no es solo del 30%, eso significa casi un 90% , porque en el 2011 se murieron 5 mil y tantos niños y en el 2016 8 mil y tantos muchachitos, quiere decir que la cifra es espeluznante, una cosa que ni en Ruanda, ni en Siria que tienen una guerra hay esa cifra de mortalidad y se vamos a las madres, se duplicó la mortalidad materna, es una cosa terrible-, aseguró.

Consultado en torno a las expectativas que tiene el gremio médico con la designación de Luis López Chejade, en el Ministerio de Salud, afirmó que luego de ver los comentarios que se han hecho en la red sobre sus actuaciones represivas cuando estuvo en CorpoSalud Aragua, no tienen ninguna expectativa, por el contrario piensan que se va a recrudecer la presión contra los médicos, indicando que este señor destituyó a residentes con post grado en los hospitales de Aragua, mandó a poner preso a un presidente del Colegio Médico que termino marchándose del país.

-Si esta es la conducta que ese nuevo ministro va a traes a este despacho, no tenemos ninguna expectativa buena con él-, aseguró Urbina en Fedecámaras radio.