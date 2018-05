Nora Bracho: Calidad de vida del venezolano está en el inframundo por servicios deficientes

La calidad de vida del venezolano está deteriorada, en el inframundo, debido a que servicios públicos como la electricidad no funcionan, lo cual ha incidido en apagones a nivel nacional, aseguró en conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), diputada Nora Bracho (Unidad/Zulia)

Reiteró que la Comisión inspeccionó recientemente las estaciones y subestaciones eléctricas de Maracaibo, donde constataron que algunas eran basurero, otros cascarones vacíos. “La estación Ramón Laguna está paralizada y Termo Zulia sólo trabaja un 10%”, precisó.

Señala que la calamidad que estamos viviendo con la crisis eléctrica, no tiene respuesta por parte del gobierno nacional, ni siquiera por parte del gobierno regional ni de Luis Motta Domínguez, (ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec), “quien a estas alturas debe haber renunciado”.

Explicó que para sorpresa de los parlamentarios que realizaron la inspección, las condiciones de las estaciones eléctricas estaban peores de lo que imaginaron. El equipo técnico de la Comisión realizó una evaluación exhaustiva de la situación y constató que es calamitosa.

Aseguró Bracho que Nicolás Maduro fue el fin de semana al estado Zulia “a llenarnos de mentiras nuevamente, él realizó promesas electoreras porque prometió dos plantas termoeléctricas y eso no solucionará el problema. Pasarán dos años y todavía esas estarían en construcción esas plantas”, aseguró.

Destacó que en todo el occidente del país y en Caracas se vive igual situación con la crisis eléctrica. Hay zonas que tienen más de 15 días sin electricidad y a pesar de eso “nos vienen con promesas electoreras. Por favor, no nos vean la cara de tontos”, afirmó.

-No es posible –dijo- que en estos momentos nuestra calidad de vida esté deteriorada debido a que muchos servicios públicos no sirven, tampoco hay gas en algunas zonas, y se preguntó qué es lo que pretende este gobierno que hagan los venezolanos. Hemos retrocedido a los años 20 y no hay una respuesta verdadera-, advirtió la legisladora

Exigió al gobierno que de soluciones al país, que los servicios públicos sean lo que fueron en otros tiempos; de calidad. Dijo que no soportan más esta situación y exigen respuestas inmediatas.

En otro orden de ideas, dijo que los detenidos por el caso Minerven son unos chivos expiatorios, pobrecitos. “Lo que estamos viviendo en estos momentos es debido a la corrupción, se robaron el dinero destinado a las plantas eléctricas y por eso estamos viviendo estos cortes eléctricos. ¿Dónde está esa empresa Derwick Associates?”, se preguntó.

Insistió la diputada que debe exigirse la repatriación de los recursos que se han robado y parte de éstos están depositados en cuentas bancarias.

-Han comprado mansiones, ese dinero se necesita para que los venezolanos vivan bien, los niños reciban su comida en el colegio, no es posible que en las escuelas nacionales y regionales no tengan un programa alimenticio donde algunos se desmayan por hambre. Asimismo, muchos venezolanos han rebajado más de 30 kilos porque no consumen los alimentos requeridos ni los nutrientes. Tampoco hay medicamentos y ante esta situación los venezolanos exigen respuesta, nuestra calidad de vida está en el inframundo-, precisó Bracho.