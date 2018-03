Observatorio Electoral Venezolano rechaza cambios parciales en cronograma electoral

A través de un comunicado público, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), rechazó los cambios parciales que se viene realizando al cronograma electoral de las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 20 de mayo.

Critican además que la información sobre los referidos cambios fue ofrecida en primera instancia por los voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela y no por los rectores del Poder Electoral.

“Aunque se argumenta que con esta decisión se alarga el lapso de la elección presidencial 28 días, lo cierto es que ese plazo adicional se queda corto respecto a los seis meses requeridos de acuerdo a la propia experiencia venezolana. Los anuncios y publicaciones del cronograma a cuenta gotas perjudican a los contendientes del oficialismo, porque nunca tienen un horizonte cierto que les permita prepararse políticamente y organizarse logísticamente”, explican.

Del mismo modo, el comunicado destaca que no puede dejarse de lado que las peticiones más relevantes para mejorar realmente las condiciones electorales, planteadas en el diálogo en República Dominicana, no se incluyen en el acuerdo, como por ejemplo el atropello a los derechos de la participación política, la inhabilitación de dirigentes y partidos, entre ellos la MUD.

“Adicionalmente, se incurre en la violación del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la cual establece expresamente que las elecciones municipales no pueden ejecutarse conjuntamente con elecciones del Poder Público Nacional, y llevarlas a cabo supone esfuerzos logísticos y técnicos por parte del CNE, así como una compleja tarea por parte de las agrupaciones a fin de escoger candidatos y hacer campaña, actividades ambas que no se pueden realizar adecuadamente en tan corto tiempo. En suma, dos meses y 19 días no alcanzan para este tipo de procesos. Un caso ilustrativo son las Elecciones Federales en México a celebrarse el próximo 1 de julio, fecha que fue anunciada por la autoridad electoral de la nación latinoamericana con 15 meses de antelación y cuya publicación del cronograma, es decir las reglas de juego, se materializó nueve meses antes del evento”, afirma el comunicado.

Señalan además que aunque fue aprobado reabrir el Registro Electoral otros diez días, hasta el 10 de marzo, resulta difícil que ello permita votar a los venezolanos que radican en el exterior.

“Aún no se han inscrito porque las condiciones ilegalmente impuestas en relación a la solicitud de requisitos adicionales no contemplados en la legislación vigente, tales como la residencia, terminan por contrariar este dictamen. En lo que respecta al registro de potenciales electores residentes en el país, el CNE debería redoblar capacidades y esfuerzos para motivar a que se inscriban quienes aún no lo han hecho”, agrega el documento.

Finalmente, el Observatorio Electoral Venezolano “considera que los anuncios realizados por el CNE, así como el acuerdo suscrito por algunos sectores políticos asoman cambios que en realidad no modifican sustancialmente las condiciones de participación de cara a las próximas elecciones, convertidas en una megaelección. Las modificaciones anunciadas no alteran la esencia de las reglas de juego, mantienen el ventajismo a favor de una de las partes, además de no permitir la realización de un proceso cuyos resultados sean confiables.”